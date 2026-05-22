Брзи ручак: Заливена пита с месом

Брз, лак, јефтин ручак, који ће бити на столу за свега пар минута идеалан је уколико уморни долазите с посла или вам тај дан једноставно није до кухања.
Уколико тражите један такав, доносимо вам рецепт за заливену питу с месом
500г танких кора
300г меса (мешаног)
3 главице лука
2 дцл киселе воде
2 дцл јогурта
1 дцл уља
4 јајета
со, бибер
Ситно исјецкати црни лук и пржити га на уљу. Додати мљевено месо и добро упржити. Зачинити сољу и бибером.
Коре подијелити на 3 дјела, а фил на 2 дела. Наизмјенично сложити у подмазан плех (велики од рерне). Оштрим ножем исјећи на мање коцке.
Помјешати минералну воду, јогурт и уље. Овом мјешавином залити питу. Пажљиво помало подизати парчиће да мјешавина свуда продре. Оставити мало да се мјешавина упије.
Миксером умутити јаја, па залити питу. Поново кашичицом задизати слојеве. Можете чак и мало протрести плех.
Питу пећи првих 10 минута на 250 Ц, а затим покрити фолијом и пећи још 20-25 минута на 200Ц. Не мора се покривати када се извади из рерне јер ће свакако бити мекана (са стране и одоздо ће бити дивно хрскава).
Ко не воли месо може је направити са печуркама. Потребно је 400-500г печурака, јер имају доста течности тако да пржење траје дуже а самим тим и кало је веће. Нека вас не буни то што иде тако мало меса. То је сасвим довољно да пита буде укусна а да не буде тешка. Наравно можете и повећати количину меса до 500г ако волите да је заситнија.
Приликом припреме пите слиједите упутства из рецепта, јер то у видеу није испоштовано.
Пита се ОБАВЕЗНО мора исјећи на коцке прије заливања. Залива се једним преливом, остави кратко да се то упије па тек онда залива јајима.
