Растући Мјесец остаје у ватреном Лаву, али сада наступа 7. лунарни дан - период када свака изговорена ријеч добија посебну тежину.
Ово је идеалан тренутак за рјешавање старих сукоба, заштиту финансијских интереса пред надређенима или искрен разговор са партнером.
Ован
Петак ће Овновима донијети потребу да докажу своју професионалну вриједност. На послу би неко могао да покуша да оспори ваше претходне успјехе, али је важно да не ћутите. Добро аргументован одговор брзо ће утишати критичаре.
Савјет астролога: У расправама се ослањајте на чињенице и документа. Вече посветите хобију који вас опушта.
Бик
У фокусу ће бити улагања у дом и удобност. Могући су трошкови за реновирање или куповину нових кућних апарата, а породични разговори вртиће се око финансија.
Савјет астролога: Раздвојите стварне потребе од непотребног луксуза. Све трошкове договарајте унапријед како бисте избегли тензију у породици.
Близанци
Близанци ће бити затрпани позивима и информацијама. Неочекиване вијести могу потпуно промијенити планове за викенд, било да је ријеч о породичним обавезама или додатном послу, пише Ало
Савјет астролога: Не вјерујте гласинама и све провјеравајте сами. Дан је повољан за краћа путовања и рјешавање административних ствари.
Рак
Ракови би могли да направе важан корак када је ријеч о заради. Не устручавајте се да јасно поставите услове и вреднујете свој рад.
Сајвет астролога: Финансијске договоре обавезно ставите на папир. Вече проведите уз људе који вас заиста разумију.
Лав
Мјесец је и даље у вашем знаку и сви ће очекивати да будете лидер. На послу и код куће од вас ће тражити конкретна рјешења и подршку.
Савјет астролога: Будите великодушни и не доказујте надмоћ другима.
Дјевица
Дјевице ће морати да рјешавају посљедице туђих грешака на послу. Могуће је да старе грешке или непријатни разговори изађу на видјело.
Савјет астролога: Не упуштајте се у трачеве. Фокусирајте се само на своје обавезе и сачувајте ментални мир.
Вага
Петак доноси тест пријатељских односа. Неко из вашег окружења могао би да вам затражи услугу или пословну сарадњу.
Сајвет астролога: Не мешајте пријатељство и новац без јасног договора. Добар тренутак за планирање путовања и пословних догађаја.
Шкорпија
Шкорпије очекују важни разговори са надређенима. Могући су преговори о новој позицији или већој одговорности.
Савет астролога: Обратите пажњу на изглед и наступ. У љубави избјегавајте љубомору и претјерану контролу.
Стријелац
Дан је повољан за рјешавање правних питања, папирологије и администрације, посебно ако су везани за путовања или иностранство.
Савјет астролога: Држите се правила и избјегавајте сумњиве пречице.
Јарац
Јарчеви ће бити суочени са озбиљним финансијским темама – насљедство, кредити или подјела имовине могу доћи у фокус.
Савјет астролога: Останите смирени чак и ако вас неко провоцира. Стрпљење ће вам донијети предност.
Водолија
Водолије ће морати да покажу дипломатске вјештине. Партнер или важна особа могу поставити захтјеве који ће деловати као ултиматум.
Савјет астролога: Не реагујте импулсивно. Компромис ће вам помоћи да сачувате мир и добре односе.
Рибе
Рибе ће преузети додатне обавезе због проблема или одсуства колеге. Посла ће бити више него обично.
Савјет астролога: Не исцрпљујте се покушавајући да спасавате све око себе. Вече проведите уз одмор и опуштање.
