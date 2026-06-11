Почела санација старе приједорске цесте

Аутор:АТВ
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Стара приједорска цеста, дужине 1.700 метара, добија ново рухо. Пут ће бити широк пет метара и 20 центиметара са тротоаром. Биће за то издвојено 1,2 милиона КМ. Прва фаза санације требало би да буде завршена у септембру. Мјештани бањалучког насеља Драгочај једва дочекали. Омогућиће им то боље услове за живот.
„Стара приједорска цеста је једна од најфреквентнијих саобраћајница на подручју МЗ Драгочај. Савјет МЗ је протекле три године предавао иницијативу за реконструкцију и санацију саобраћајнице, али од града до сада нисмо добили конкретне одговоре“, рекао је Данијел Дојчиновић, предсједник МЗ Драгочај.
Одговор је зато стигао из „Путева Српске“. План је, како тамо кажу, да цијела дионица буде завршена до краја године.
„Прва фаза радова биће 600 метара, дакле 300 метара из овог правца и 300 метара из оног правца. Преостали дио ћемо радити сукцесивно, како будемо рјешавали имовинске односе. Битно је напоменути да је ова саобраћајница апсолутно у надлежности града Бањалуке. Међутим, ми смо на инсистирање грађана, изашли грађанима у сусрет и на основу одлуке Владе и сагласности Града Бањалуке обезбиједили средства, урадили пројектно – планску документацију и ево, као што видите, данас приступили радовима“, рекао је Мирослав Јанковић, в.д. директора "Путева Републике Српске".
Да и мјештани Драгочаја заслужују бољу путну инфраструктуру порука је лидера СНСД-а, који је крајем прошле године и обећао санацију тог пута.
„И онда сте ми се жалили, кажете да овдје нешто није уреду, ево сада смо у прилици да то рјешавамо тако што ћемо почети сада и нећемо стати док не ријешимо ову дионицу која вама представља проблем. Завршавамо, оно што кажемо, ми ћемо завршити. Данас се Република налази у доброј позицији, доброј кондицији“, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
Препознати су и други проблеми у тој мјесној заједници, тврде у СНСД-у. Између осталог, како кажу, радило се на Дому културе, инсталирано је ново гријање, те изграђен приступни пут и паркинг.
„Даље иницијатива од стране грађана се односила и на изградњу водовода за поткозарска села, јер у љетном периоду је лоше водоснабдијевање. Скупштинска већина је, предвођена СНСД-ом, донијела одлуку да се обезбиједе средства за реализацију водоснабдијевања, односно новог цјевовода од Петрићевца до Новаковића, који ће обезбиједити несметано функционисање воде за сва поткозарска села и за сам Драгочај“, рекао је Горан Маричић, предсједник ГрО СНСД-а Бањалука.
Институције Српске препознају потребе становника, порука је Жељке Цвијановић.
„Рећи ћу да ме посебно радује чињеница за исказаном потребом за новим вртићем. То значи да у нашем Драгочају имамо младе породице које имају дјецу, која треба да иду у вртић и сигурно ћемо заједно, као све институције на републичком нивоу показати своју способност према захтјевима те врсте, али исто тако очекујемо од локалних власти да одраде свој дио посла“, казала је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.
Републичке власти су, тврди Цвијановић, у Драгочају већ радиле на стварању бољих услова за образовање ђака. Новац ће бити одобрен како за вртић, тако и за водовод.
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