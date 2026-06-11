Скандал у ресторану Гордона Ремзија: Мишеви трче између столова

Аутор:АТВ
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У ресторану славног кувара Гордона Ремзија у Ричмонду, Канада, гост је доживио неугодно изненађење током вечере када је примијетио два миша како трче између столова. Снимак инцидента убрзо се проширио друштвеним мрежама и постао виралан.
Иако је ресторан госту одобрио попуст на рачун, догађај је изазвао подијељене реакције јавности.
На снимку се виде два миша испод столова, док особље ресторана посматра ситуацију. У позадини се чује коментарисање присутних.
"Људи, имате два", рекао је један глас, док је други додао: "Уживајте у бесплатном оброку".
Гост који је објавио видео касније је подијелио фотографију рачуна, наводећи да је добио попуст од 100 долара на прилично скуп оброк.
@j0792433 @Gordon Ramsay @604 Now ♬ original sound - J
Реакције на друштвеним мрежама биле су бурне. Док су једни били згрожени, други су истицали да овакве ситуације нису ријеткост, посебно у Ричмонду, који се налази у Британској Колумбији.
"У Ричмонду је тешко наћи ресторан који их нема", написао је један корисник, док је други додао: "Имам фирму за дератизацију. Ово се може десити у било којем тренутку и у било којем ресторану, то не значи нужно да је мјесто прљаво или да нема хигијену".
Видео је касније објављен и на Редиту, гдје су се хиљаде корисника укључиле у расправу и сложиле да присуство глодара не мора директно указивати на лошу чистоћу објекта.
"Неки од најбољих ресторана у Француској имају штакоре", написао је један корисник, док је други додао: "Штакори су стални проблем у многим ресторанима. Можете све радити како треба и опет се борити с њима. Све зависи од старости зграде…"
Један коментар је посебно привукао пажњу: "Позитивно је то што је особље изгледало искрено изненађено. Да су реаговали као: ‘О, то су Бил и Тед’, то би било забрињавајуће", преноси Аваз
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