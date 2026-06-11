Logo

Скандал у ресторану Гордона Ремзија: Мишеви трче између столова

Аутор:

АТВ
11.06.2026 19:47

Коментари:

0
Gordon Remzi
Фото: YouTube/TikTok

У ресторану славног кувара Гордона Ремзија у Ричмонду, Канада, гост је доживио неугодно изненађење током вечере када је примијетио два миша како трче између столова. Снимак инцидента убрзо се проширио друштвеним мрежама и постао виралан.

Попуст на рачун

Иако је ресторан госту одобрио попуст на рачун, догађај је изазвао подијељене реакције јавности.

На снимку се виде два миша испод столова, док особље ресторана посматра ситуацију. У позадини се чује коментарисање присутних.

"Људи, имате два", рекао је један глас, док је други додао: "Уживајте у бесплатном оброку".

Гост који је објавио видео касније је подијелио фотографију рачуна, наводећи да је добио попуст од 100 долара на прилично скуп оброк.

@j0792433 @Gordon Ramsay @604 Now ♬ original sound - J

Реакције на мрежама

Реакције на друштвеним мрежама биле су бурне. Док су једни били згрожени, други су истицали да овакве ситуације нису ријеткост, посебно у Ричмонду, који се налази у Британској Колумбији.

"У Ричмонду је тешко наћи ресторан који их нема", написао је један корисник, док је други додао: "Имам фирму за дератизацију. Ово се може десити у било којем тренутку и у било којем ресторану, то не значи нужно да је мјесто прљаво или да нема хигијену".

Видео је касније објављен и на Редиту, гд‌је су се хиљаде корисника укључиле у расправу и сложиле да присуство глодара не мора директно указивати на лошу чистоћу објекта.

"Неки од најбољих ресторана у Француској имају штакоре", написао је један корисник, док је други додао: "Штакори су стални проблем у многим ресторанима. Можете све радити како треба и опет се борити с њима. Све зависи од старости зграде…"

Један коментар је посебно привукао пажњу: "Позитивно је то што је особље изгледало искрено изненађено. Да су реаговали као: ‘О, то су Бил и Тед’, то би било забрињавајуће", преноси Аваз

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Гордон Ремзи

мишеви у ресторану

видео снимак

друштвене мреже

скандал

Храна

Коментари (0)

Више из рубрике

пјевачица Едита Арадиновић трудна беба сели се из Београда

Сцена

Едита напушта Београд, сели се у осмом мјесецу трудноће: "Не тражим адресу, тражим мир"

2 ч

0
Александра Пријовић најавила нови албум

Сцена

Александра Пријовић најавила нови албум

4 ч

0
пјевачица модел креатор инфлуенсерка

Сцена

Жанамари показала како одржава форму: У првом плану њена атрактивна фигура

4 ч

0
Пјевачица Тања Савић

Сцена

Тања Савић хитно отказала концерт у Сплиту

8 ч

0

  • Најновије

21

17

Сада је и званично: Мурињо нови тренер Реала

21

06

Свечано отворено Свјетско првенство, почео меч Мексика и Јужне Африке

20

56

Словенија укида граничне контроле према Хрватској и Мађарској

20

37

Цијене нафте нагло пале након једне објаве на друштвеним мрежама

20

09

Мексико и Јужна Африка отварају Мундијал, почела прва од три церемоније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима