Тања Савић хитно отказала концерт у Сплиту

Аутор:АТВ
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Српска пјевачица Тања Савић хитно је отказала наступ у Сплиту.
Као разлог је навела нарушено здравствено стање.
Пјевачица је своје обожаваоце о одлуци обавијестила путем свог Инстаграма те се захвалила на разумијевању.
Концерт је у граду под Марјаном био заказан за суботу, 13. јуна.
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