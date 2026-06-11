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Тања Савић хитно отказала концерт у Сплиту

Аутор:

АТВ
11.06.2026 12:27

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Пјевачица Тања Савић
Фото: Youtube/ screenshot

Српска пјевачица Тања Савић хитно је отказала наступ у Сплиту.

Као разлог је навела нарушено здравствено стање.

Пјевачица је своје обожаваоце о одлуци обавијестила путем свог Инстаграма те се захвалила на разумијевању.

Концерт је у граду под Марјаном био заказан за суботу, 13. јуна.

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Тагови :

Тања Савић

концерт

Сплит

Пјевачица

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