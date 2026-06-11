Тања Савић хитно отказала концерт у Сплиту

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Српска пјевачица Тања Савић хитно је отказала наступ у Сплиту.

Као разлог је навела нарушено здравствено стање. Пјевачица је своје обожаваоце о одлуци обавијестила путем свог Инстаграма те се захвалила на разумијевању. Концерт је у граду под Марјаном био заказан за суботу, 13. јуна. Фудбал Ово су нова правила на Свјетском првенству - нека изненађују

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