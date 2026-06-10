Медицинска сестра тврдила да је вакцинисала Тонија Цетинског: „Сама сам себи уништила живот“

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„Радила сам као медицинска сестра у Дому здравља Пречко, и то је била велика амбуланта са много пацијената. Обављала сам и послове вакцинације током пандемије вируса корона, па сам, између осталог, вакцинисала на Велесајму и у једној школи“, пише „Јутарњи лист“.
„Имала сам овлашћење за уношење података о вакцинисаним особама у регистар, а у регистар сам знала уносити и податке о особама које нисам вакцинисала. За то бих добијала новац, од 50 до 100 евра по особи. Због тога сам на крају и оптужена и сама сам себи уништила живот“, рекла је медицинска сестра Петра Румиха.
Она је данас, у наставку суђења пјевачу Тонију Цетинском и још четворо оптужених у такозваној афери ковид потврда, потврдила да је, према властитом признању, 2021. године, у вријеме пандемије, лажно вакцинисала против ковида најмање 242 особе и за то примила око 22.000 евра. Према неким незваничним процјенама, ријеч је о више од хиљаду особа.
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На суђењу Цетинском била је позвана као свједок. Наиме, у марту 2024. године нагодила се са УСКОК-ом и осуђена је на дјелимично условну казну од двије и по године затвора, од чега је годину дана морала провести иза решетака, док јој је остатак казне условљен тиме да у наредних пет година не почини ново кривично дјело.
Осим ње, УСКОК је за давање мита оптужио и наведене 242 особе, међу којима је био и Цетински, али и низ мање или више познатих особа из јавног живота, попут једне телевизијске водитељке, једне оперске пјевачице и других. Од првобитно оптужене 243 особе, готово све су се нагодиле, док Цетински и још четворо оптужених остају посљедњи који поричу кривицу.
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„Никада нисам срела Тонија Цетинског. Познајем га само из медија као пјевача. Нико од ових оптужених није био мој пацијент. Могуће је да сам Цетинског стварно и вакцинисала на Велесајму, не бих знала“, одговорила је Румиха на питања адвокатице пјевача, који данас није био на суђењу.
УСКОК-овог тужиоца занимало је да ли је Румиха у вријеме када је унесено да је вакцинисала Цетинског радила или је била на боловању.
„Била сам на боловању. Сломила сам ногу и нисам радила два до три мјесеца“, рекла је Румиха.
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