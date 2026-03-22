Logo
Large banner

Тони Цетински на концерту у Словенији "прозивао" Србе! Тражио публици да се преброје

АТВ

АТВ

22.03.2026

15:27

Коментари:

0
Пјевач Тони Цетински
Фото: Инстаграм

Тони Цетински, синоћ је одржао концерт у Словенији у полупразној дворани.

Публика је одмах на почетку концерта изказала незадовољство, јер је пјевач у дворану стигао пола сата касније до најављеног почетка наступа, а када је изашао напокон на бину сат времена од планираног почетка концерта, услиједиле су ријечи које су згрозиле присутне.

Цетински је тражио од публике да му кажу ко је одакле дошао.

- Дај да видимо... Нека дигну руке сви Словенци и Словенке вечерас, Босанци и Босанке, Црногорци и Црногорке... Океј, има нас довољно - рекао је.

Последње је споменуо Србе и Српкиње.

- А Срби и Српкиње? Добро, мултикултура се наставља даље - рекао је пјевач, а на његове ријечи одазвало се неколико присутних очигледно из Србије, преноси Телеграф.рс

Одговорио да ли ће се извинити грађанима Србије

Цетински је на поменути концерт стигао у пратњи супруге, а прије него што је ушао у простор у ком треба да наступа, а новинарка која се нашла на лицу мјеста га је директно питала да ли ће упутити извињење грађанима Србије због свега што је изјавио посљедњих неколико недјеља.

Он се благо насмијао, на ивици подсмијеха, и рекао:

- Можда... Можда једног дана!

Иза њега је ишла његова жена која га је руком погурала да уђе, па је разговор на који вјероватно нису били спремни ту и завршен.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Цетински подијелио линк за лажни чланак о "логору у Новом Саду"

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

10

18

02

17

56

17

45

17

27

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner