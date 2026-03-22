"Ње више нема, ходам ужасно сам" Чеда Јовановић се сјетио бивше супруге Јелене

22.03.2026

12:38

Чеда Јовановић читао је књигу "Вјера, нада, крвопролиће" свом пријатељу Александру Косу са којим живи, а у једном моменту је и заплакао, те се сјетио и своје бивше супруге Јелене.

Ти знаш да је лаванда моје омиљено цвијеће?, упитао је Чеда Александра Коса, а онда додао како замишља себе и Јелену: “У пољу лаванде Јеленина слика, пошта ње више нема”.

Чеда је убрзо цитирао дијелове из књиге:

– Ходам ужасно сам, јединственим путем, у поља лаванде… Људи говоре да сам се промијенио, кажем им да је то јединствен пут. И лаванда ми је кожу обојила, па сам и сам себи чудан постао – читао је Чеда Јовановић са сузама у очима, преноси Блиц.

Развод након 25 година брака

Чеда Јовановић и Јелена су се развели након 25 година брака у ком су добили четворо д‌јеце.

– Тачно 25 година безусловне љубави. Нешто се човеку деси што не може да сања, а не да живи, а ја сам то живио. То ми је нешто најсветије што имам и тако ће бити док дишем. Јелена ми је родила четворо дивне д‌јеце. Мене је као човјека бескрајно инспирисала и ја само о томе могу да мислим и говорим. Те формалности ме никада нису интересовале, нема везе и то је ок. Ја не бројим вријеме, заиста, ваљда је свакоме било очигледно да је она мој свијет. Живот је и овакав и онакав, а у највећој мјери је оно што ми од њега направимо зато ништа осим љубави не може за мене да постоји, ако говоримо о Јелени – причао је раније Чеда и додао:

– Ми смо одрасли људи са својим животима, потребама и ништа није вриједније од чисте љубави и она се не смије продавати неким јефтиним компромисима, у неком балканском крпежу у којем један живот живиш на слици, а други у реалности. Као и до сада ја бих њу да сачувам за себе колико је то могуће и не бих да нас гледам у вијестима онако како сам гледао друге парове како су се распадали у мржњи. Колико год то било лудо, она је и даље особа коју бескрајно волим, никада нисам размишљао о животу без ње, уосталом као и она. Свакоме је тешко на свој начин и ја бих ту да помогнем колико могу не само због д‌јеце, пријатеља, друштва, него прије свега, због ње. Ја не могу да поднесем да живимо, а да ја гледам кроз њу и она кроз мене као да не постојимо – рекао је.

Прочитајте више

Интернет у Ирану блокиран више од 500 сати

Свијет

Интернет у Ирану блокиран више од 500 сати

2 ч

0
Хаос у Истанбулу: Срушиле се двије зграде, у току велика акција спашавања

Свијет

Хаос у Истанбулу: Срушиле се двије зграде, у току велика акција спашавања

2 ч

0
Нема процјене да је Европа угрожена балистичким ракетама

Свијет

Нема процјене да је Европа угрожена балистичким ракетама

2 ч

0
Како се развијао филм у Србији

Култура

Изабран најтужнији филм свих времена

2 ч

0

Више из рубрике

Босанац напустио емисију: Непоштовање га избацило из такта

Сцена

Босанац напустио емисију: Непоштовање га избацило из такта

3 ч

0
Раскинули Бака Прасе и Милена! Јутјубер се огласио и открио разлоге

Сцена

Раскинули Бака Прасе и Милена! Јутјубер се огласио и открио разлоге

5 ч

0
Објављен снимак хапшења Џастина Тимберлејка

Сцена

Објављен снимак хапшења Џастина Тимберлејка

5 ч

0
Легендарни глумац током рата као војник боравио у Дрвару

Сцена

Легендарни глумац током рата као војник боравио у Дрвару

6 ч

1
14

40

Због птичијег грипа пријети несташица јаја

14

38

На ивици терена: Кенан Камењаш

14

13

Девет особа извучено из рушевина двије зграде

13

47

Израел елиминисао команданта Хезболахових елитних снага

13

41

Унија послодаваца Српске: Блокаде на границама морају одмах бити заустављене

