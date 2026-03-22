Интернет у Ирану блокиран више од 500 сати

22.03.2026
12:26
Интернет у Ирану блокиран је више од 500 сати, саопштила је надзорна организација за сајбер безбједност "NetBlocks".
Иран је у потпуности без међународне интернет везе већ више од 528 сати и улази у 23. дан у којем су грађани ове земље изоловани од осталог свијета, наводи се интернет страници "NetBlocks".
"Ова мјера додатно погоршава ратне патње милиона цивила којима недостају независни извори информација и упозорења", упозорава "NetBlock".
Сједињене Америчке Државе и Израел почели су ваздушне нападе на Иран 28. фебруара, након што преговори о иранском нуклеарном програму нису довели до споразума, након чега је Иран узвратио нападима на Израел и околне земље, наводећи да то чини због америчког присуства, а иранским нападима прикључиле су се и проиранске милитантне групе у региону.
