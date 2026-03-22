Италија бруји о голу Страхиње Павловића

22.03.2026

11:56

Фото: Tanjug/AP/Luca Bruno

Фудбалери Милана савладали су Торино (3:2) у 30. колу Серије А, а важан меч италијанског фудбала обиљежио је и спектакуларан гол српског дефанзивца Страхиње Павловића. Пројектил који је са велике удаљености послао прво у пречку, а затим у гол, донио је предност великану италијанског фудбала. Био је то један од потеза којим је Павловић одушевио Италију!

Међу онима које је одушевио наступ Страхиње Павловића налази се и тренер Милана Масимилијано Алегри. Искусни италијански стручњак који је годинама освајао титуле у Серији А тврди да српски дефанзивац фантастично напредује и да је он лично срећан због тога.

"Сјајну утакмицу одиграо је вечерас. Много је напредовао, има душу, карактер и бранио се заиста добро на брисаном простору. Већ код првог корнера, да је ударио лопту право умјесто што је окренуо главу, била би то прилика за гол. Много напредује и срећан сам због њега", рекао је Макс Алегри након меча који је обиљежио погодак српског фудбалера.

Само неколико минута након гола Павловића резултат је поравнао Ђовани Симеоне, па је на полувремену било 1:1. У наставку меча голове за Милан постигли су Адријен Рабио и Јусуф Фофана и то у размаку од сам одва минута, а хрватски репрезентативац Никола Влашић је са беле тачке ублажио пораз тима из Торина.

Страхиња Павловић је ове сезоне одиграо 26 мечева за Милан у Серији А и постигао је четири гола у првенству. Поред тога наступио је једном у Суперкупу Италије и три пута у Купу Италије, али на тим мечевима није био стријелац. Ипак, он спада међу најефикасније дефанзивце у италијанском фудбалу, а његови голови често доносе бодове Милану.

Славни тим након одиграних 30 утакмица у првенству заузима друго мјесто на табели Серије А, са 63 освојена бода. Један корак иза је екипа Наполија која има исти број мечева, а пет корака испред је градски ривал Интер који тек треба да одигра 30. утакмицу у првенству. За сада не дјелује реално да ће се Милан укључити у борбу за титулу, али треба имати у виду да је тим прошле сезоне завршио тек на осмој позицији са освојена 63 бода на одиграних 38 мечева.

