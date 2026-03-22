Хрват извео најбоље закуцавање у НБА лиги: Нико није мислио да је способан за ово

22.03.2026

11:49

Хрват извео најбоље закуцавање у НБА лиги: Нико није мислио да је способан за ово
Фото: Printscreen/X/NBA

Хрватски кошаркаш Карло Матковић (24) извео је један од најбољих потеза током ноћи између суботе и недјеље. На утакмици Њу Ореланса и Кливленда, некадашњи играче OKK Београда и Меге извео је спектакуларно закуцавање, уз окрет за пун круг док се налазио у ваздуху. Било је то почетком посљедње дионице, када је тим Њу Орлеанса коју је на крају Кливленд успио да истопи (111:106).

Карло Матковић је меч завршио са шест постигнутих поена, двије украдене лопте, једним скоком и једном блокадом, али је све то бацио у други план закуцавањем. Његово читање игре, правовремени пас саиграча и монструозан потез пред закуцавање обиљежили су овај меч и показали да хрватски кошаркаш има шта да покаже НБА лиги. Погледајте његово куцање:

Матковић је током своје прве сезоне у НБА лиги одиграо 42 утакмице за Њу Орлеанс, док је током текуће сезоне већ наступио на 58 утакмица. Хрватски кошаркаш у текућој сезони просјечно игра 14,5 минута по мечу, а има 5,6 поена и 3,7 скокова. Бројне су му лошије него у првој години, па многи навијачи мисле да он нема будућност у тиму.

Хрватски кошаркаш Карло Матковић играо је за загребачку Цедевиту, па за Цедевита Олимпију из Љубљане, а дио каријере провео је и у Србији гдје је био на позајмицама у OKK Београду и Меги. Драфтован је као 52. пик 2022. године, али се тек две године касније преселио у САД. Поред Њу Орлеанса играо је и за њихов развојни тим.

