Стигла британска нуклеарна подморница: Наоружана моћним ракетама спремна да зада ударац Ирану

Извор:
Курир
22.03.2026
11:24
Коментари:0
Британска нуклеарна подморница ХМС „Ансон“, опремљена ракетама „томахавк блок IV“ за нападе на копнене циљеве домета око 1.600 километара и тешким торпедима „спеарфиш“, испловила је из Перта у Аустралији 6. марта и вјерује се да се позиционирала у дубоким водама сјеверног Арапског мора.
То значи да британске снаге сада имају капацитет за извођење напада на Иран у случају ескалације сукоба. Вијест долази након што је британски премијер Кир Стармер у петак одобрио Сједињеним Америчким Државама коришћење британских база за нападе на иранске циљеве који представљају пријетњу пловидби Ормузским мореузом.
Раније је Стармер дозвољавао америчким снагама да користе базе искључиво за одбрамбене операције, како би се спријечило лансирање иранских ракета које угрожавају британске интересе или животе. Сада је одобрио проширење циљева ради заштите бродова у пролазу, позивајући се на „колективну самоодбрану“.
ХМС „Ансон“, која је прешла скоро 9.000 километара са западне обале Аустралије, израња на површину сваких 24 часа како би одржала комуникацију са британским војним бункером и командом у Нортвуду.
Према изворима из војске, генерал-потпуковник Ник Пери, шеф заједничких операција, издао би наредбу за лансирање пројектила уколико би то одобрио премијер. Подморница би потом изронила ближе површини и испалила четири ракете.
Ова модерна подморница, чија је база у Фаслејну, нема класични перископ, већ приказује слике површине на великом екрану. Нуклеарни реактор омогућава да не буде потребе за допуном горива током 25 година службе, док системи за пречишћавање воде и ваздуха омогућавају дуготрајан боравак под водом без израњања.
Међутим, ограничење представља количина залиха хране, која је довољна за 98 чланова посаде током три мјесеца.
– „Ансон“ ће мирно крстарити. Премијер и командант поморских операција знаће њену локацију, као и поморска служба, али она неће бити јавно позната. Морнарица позиционира подморнице и може их оставити на тим позицијама седмицама. Уколико буде потребно, пловиће у тишини – нема туширања ни испирања тоалета, више људи користи једну посуду воде за прање. Услови постају веома непријатни – навео је извор.
Министарство одбране Велике Британије одбило је да коментарише локацију ХМС „Ансон“.
– Нећемо износити детаље о конкретним операцијама или распореду. Наше способности у региону се континуирано прате – саопштио је портпарол морнарице.
Сцена
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Кошарка
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
6 ч0
Свијет
17 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму