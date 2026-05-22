Logo
Large banner

Тешка несрећа у БиХ: Три особе завршиле у болници након судара

Аутор:

АТВ
22.05.2026 16:02

Коментари:

0
Ротација на поицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

Данас се код Читлука догодила тешка саобраћајна несрећа у којој су учествовали Audi Q8 и Mercedes Sprinter, а три особе су задобиле тешке тјелесне повреде.

Несрећа се догодила око 13:50 сати на скретању за Крехин Градац и Читлук.

Евро

Регион

Мушкарац у Хрватској остао без 16.000 евра због лажног СМС-а

Како је потврђено из МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона, Аудијем је управљао А.Ћ. (31), док је за воланом Мерцедеса био И.П. (29.). У Мерцедесу се налазио и сувозач Б.Ш. (32).

Сва тројица након несреће превезена су у Центар ургентне медицине СКБ Мостар гдје су им констатоване тешке тјелесне повреде.

(Црна-Хроника)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

Читлук

повријеђени

болница

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Судар камиона и полицијског аутомобила

Хроника

Судар камиона и полицијског аутомобила

2 ч

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Хроника

Мушкарац у Сарајеву ухапшен због пријетњи масовним убиствима

2 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

У саобраћајној несрећи тешко повријеђен возач шкоде

4 ч

0
Врховни суд Републике Српске

Хроника

Покушао убити пјевачицу, Бијељинцу четири године затвора

4 ч

0

  • Најновије

17

53

Откривено шта се дешава у дому Слобе Васића: Пјевач донио битну одлуку

17

46

Објављене шокантне фотографије забетонираног тијела Нешовића

17

40

Познато када би могла да буде спремна вакцина против еболе

17

39

Јадранско море постало жуто из занимљивог разлога

17

32

Бивша мисица пронађена мртва

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner