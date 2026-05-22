Мушкарац у Сарајеву ухапшен због пријетњи масовним убиствима

Четрдесетједногодишњи мушкарац из Сарајева, чији су иницијали К.Х. ухапшен је због пријетњи масовним убиствима.
Федерална управа полиције саопштила је да је запримила сазнања о лицу чији су поступци изазвали осјећај несигурности и озбиљног узнемирења грађана на начин да је пријетило убиствима више десетина људи, уз навођење мјеста и начина извршења у КС.
Полицијски службеници су идентификовали и ухапсили осумњиченог, те је обављен претрес објекта које наведено лице користи.
Том приликом су изузети предмети који ће бити кориштени у доказивању кривичног дјела.
Осумњичени је спроведен у службене просторије Федералне управе полиције ради криминалистичке обраде, након чега ће у законском року, уз извјештај о почињеном кривичном дјелу, бити предат у надлежност Кантоналног тужилаштва.
(СРНА)
