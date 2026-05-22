Мушкарац у Хрватској остао без 16.000 евра због лажног СМС-а

Аутор:

АТВ
22.05.2026 15:54

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Мушкарац из Солина остао је без 16.000 евра након што је насјео на лажну СМС поруку за коју је вјеровао да му ју је послала банка.

Како је саопштила ПУ сплитско-далматинска, 38-годишњак је отворио линк из поруке и унио тражене податке, након чега му је новац скинут с банковног рачуна.

Случај је полицији пријављен 21. маја, а у току је криминалистичка истрага како би се утврдиле све околности и пронашао починилац.

Полиција упозорава да су овакве преваре присутне још од априла те да се грађанима шаљу лажне СМС поруке с циљем крађе личних и банковних података.

Ријеч је о такозваним “смишинг” преварама у којима преваранти шаљу линкове који воде на лажне странице или злонамјерне апликације.

Након што грађани унесу податке за интернет банкарство или сигурносне кодове, преваранти могу приступити рачунима и пребацивати новац.

Из полиције савјетују грађане да не отварају сумњиве линкове и да никада не уносе банковне податке на непровјереним страницама.

У случају сумњивих порука препоручују да грађани одмах контактирају банку и полицију.

(Црна-Хроника)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

