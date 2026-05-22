Судар камиона и полицијског аутомобила

Аутор:АТВ
У сарајевском насељу Ступ, у улици Курта Шорка, данас је дошло до саобраћајне несреће у којој је теретно возило ударило полицијски аутомобил.
На мјесту догађаја интервенисали су службеници полиције, а саобраћај је био отежан.
За сада нема званичних информација о евентуално повријеђеним особама нити о околностима под којима је дошло до судара.
Полиција обавља увиђај након којег ће бити познато више детаља.
