Четири особе су погинуле у нападу украјинских оружаних снага на колеџ у Старобилску, у Луганској Народној Републици (ЛНР), саопштила је данас комесарка за људска права Јана Лантратова.
У вријеме напада, тамо се налазило 86 тинејџера узраста од 14 до 18 година. Према прелиминарним подацима, четири особе су погинуле, написала је Лантратова на платформи Макс, преноси РИА Новости.
Министарство здравља ЛНР је извијестило да је 40 људи повријеђено, од којих су три особе хоспитализоване у тешком стању.
🇺🇦🇷🇺 The Ukrainian military have deliberately targeted a college dormitory in Starobelsk, Russia's Lugansk region.— Spetsnaℤ 007 🇷🇺 (@Alex_Oloyede2) May 22, 2026
At the time of the attack, 86 children aged 14 to 18 were in the building. 35 were injured, with more than a dozen still trapped under the rubble. pic.twitter.com/XBqZpBeY6X
"Као резултат напада, петоспратна зграда се срушила до другог спрата", наводи се у саопштењу руског Истражног комитета.
Могуће је да је још неколико дјеце затрпано испод рушевина. Како се наводи, спасиоци раде на лицу мјеста, али су били приморани да обуставе своје напоре због пријетње од другог напада.
Портпарол Кремља Дмитриј Песков је описао напад као “гнусан злочин”.
Амбасадор руског Министарства спољних послова задужен за злочине кијевског режима Родион Мирошник оцијенио је да је напад био циљан и да у близини није било војних објеката.
Према његовим ријечима, украјинске оружане снаге су неколико пута погодиле колеџ тешким беспилотним летјелицама са фиксним крилима.
❗️Consequences of night explosions in occupied Starobilsk, Luhansk region. According to local authorities, the strikes were likely carried out on 🇷🇺Russian military targets. pic.twitter.com/fX1BWsEAL6— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) May 22, 2026
Мирошник је додао да ће Русија пружити информације о овом ратном злочину међународним организацијама и да ће казна за то бити неизбјежна.
Луганск се налази на истоку Украјине, али је скоро у потпуности окупиран од стране Русије, која полаже право на тај регион.
