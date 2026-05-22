Застрашујућу снимци украјинског напада на колеџ - убијени тинејџери

АТВ
22.05.2026 15:15

Напад на колеџ у Русији
Фото: Screenshot / X

Четири особе су погинуле у нападу украјинских оружаних снага на колеџ у Старобилску, у Луганској Народној Републици (ЛНР), саопштила је данас комесарка за људска права Јана Лантратова.

У вријеме напада, тамо се налазило 86 тинејџера узраста од 14 до 18 година. Према прелиминарним подацима, четири особе су погинуле, написала је Лантратова на платформи Макс, преноси РИА Новости.

Министарство здравља ЛНР је извијестило да је 40 људи повријеђено, од којих су три особе хоспитализоване у тешком стању.

"Као резултат напада, петоспратна зграда се срушила до другог спрата", наводи се у саопштењу руског Истражног комитета.

Могуће је да је још неколико дјеце затрпано испод рушевина. Како се наводи, спасиоци раде на лицу мјеста, али су били приморани да обуставе своје напоре због пријетње од другог напада.

Портпарол Кремља Дмитриј Песков је описао напад као “гнусан злочин”.

Украјинци неколико пута погодили колеџ

Амбасадор руског Министарства спољних послова задужен за злочине кијевског режима Родион Мирошник оцијенио је да је напад био циљан и да у близини није било војних објеката.

Према његовим ријечима, украјинске оружане снаге су неколико пута погодиле колеџ тешким беспилотним летјелицама са фиксним крилима.

Мирошник је додао да ће Русија пружити информације о овом ратном злочину међународним организацијама и да ће казна за то бити неизбјежна.

Луганск се налази на истоку Украјине, али је скоро у потпуности окупиран од стране Русије, која полаже право на тај регион.

