Напад на школу: Русија тражи ванредну сједницу УН-а

Аутор:АТВ
Коментари:0
Русија је затражила ванредну сједницу Савјета безбједности УН због напада украјинских снага на школу и интернат у ЛНР, саопштила је Мисија Русије при светској организацији.
Украјинска војска је током ноћи извела циљани напад са четири беспилотне летјелице на образовни центар и интернат у мјесту Старобељск у ЛНР, саопштио је раније данас Истражни комитет Русије.
Свијет
Кијев поново ударио на цивиле - напад на школу и дом у ЛНР, велики број рањених
Четири особе су погинуле, а спасиоци трагају за осталима који су испод рушевина.
Омбусман за права дјеце Марија Лавова-Белова саопштила је да је 36 дјеце повријеђено, а осам хоспитализовано. Троје дјеце је у тешком стању.
Додала је да постоји могућност да је 18 дјеце испод рушевина.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
18
01
17
53
17
46
17
40
17
39
Тренутно на програму