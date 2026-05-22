Напад на школу: Русија тражи ванредну сједницу УН-а

АТВ
22.05.2026 14:29

Сједница Савјета безбједности.
Фото: Tanjug/AP/Pool/Charly Triballeau/

Русија је затражила ванредну сједницу Савјета безбједности УН због напада украјинских снага на школу и интернат у ЛНР, саопштила је Мисија Русије при светској организацији.

Украјинска војска је током ноћи извела циљани напад са четири беспилотне летјелице на образовни центар и интернат у мјесту Старобељск у ЛНР, саопштио је раније данас Истражни комитет Русије.

Кијев поново ударио на цивиле - напад на школу и дом у ЛНР, велики број рањених

Четири особе су погинуле, а спасиоци трагају за осталима који су испод рушевина.

Омбусман за права дјеце Марија Лавова-Белова саопштила је да је 36 дјеце повријеђено, а осам хоспитализовано. Троје дјеце је у тешком стању.

Додала је да постоји могућност да је 18 дјеце испод рушевина.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

