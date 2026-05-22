Једна грешка вас може скупо коштати: Шта треба урадити са радијаторима након гријне сезоне?

Аутор:АТВ
Како је гријна сезона завршена, а вријеме све топлије, већина људи престаје да размишља о радијаторима и рачунима за гријање. Ипак, управо тада многи праве исту грешку коју касније скупо плате. Наизглед безазлена ствар, попут слоја прашине на гријним тијелима, може да направи разлику која постаје видљива тек када стигне рачун за струју или гас.
Један од честих савјета стручњака јесте да се радијатори очисте управо у прелазном периоду између двије сезоне. Разлог није само естетика или одржавање реда у дому, већ и конкретна уштеда и боља ефикасност гријања када оно поново проради.
Током времена, на радијаторима и унутар њих накупљају се прашина, нечистоће и ситне честице које формирају слој који отежава нормално ширење топлоте по просторији. Када се то догоди, систем гријања мора да ради интензивније како би постигао исту температуру, што директно повећава потрошњу енергије и самим тим и висину рачуна.
Уклањањем те наслаге, радијатори поново могу да емитују топлоту равномјерније и ефикасније. На тај начин се смањује оптерећење система гријања, а потрошња енергије постаје нижа, што се позитивно одражава и на кућни буџет и на укупну потрошњу енергије у домаћинству.
Поред уштеде, редовно чишћење радијатора има и дугорочне предности када је у питању трајност самог система гријања. Наслаге прашине и прљавштине могу временом да доведу до запушења и различитих кварова, што може захтијевати скупе поправке или чак замјену дијелова система. Одржаван радијатор мање се квари и ради стабилније током цијеле године.
Важан аспект који се често занемарује јесте и квалитет ваздуха у дому. Када су радијатори прљави, приликом сваког укључивања гријања у ваздух се ослобађају честице прашине и алергени. То може да погорша стање особама које имају алергије или проблеме са дисањем, али и да утиче на опште здравље укућана, посебно дјеце и старијих.
Због тога се препоручује да се чишћење обави управо када гријна сезона прође, јер је то најпрактичнији тренутак за такву врсту одржавања. На тај начин систем остаје спреман за јесен и зиму, без потребе за журбом и импровизацијом када температуре поново падну.
Сам процес чишћења не захтјева посебне алате ни компликоване процедуре. Прије свега је важно да се гријање искључи и да радијатори буду потпуно хладни. Након тога се спољашње површине могу очистити меком крпом или брисачем за прашину.
Теже доступни дијелови, као што су простори између ребара или задња страна радијатора, могу се очистити уз помоћ специјалне четке или усисивача са одговарајућим наставком. Након уклањања прашине, препоручује се брисање влажном крпом уз благи детерџент, али уз опрез да се радијатор не натопи водом како би се избјегла корозија.
На крају је важно да се радијатор добро осуши прије поновног укључивања система, како не би дошло до појаве рђе или других оштећења.
Комбинација ових једноставних корака доноси више бенефита него што се на први поглед чини. Редовно одржавање радијатора може да значи ниже рачуне, дужи вијек трајања система гријања и здравији ваздух у простору у којем се свакодневно борави, преноси Блиц.
