Бањалучанин опљачкан и претучен на улици, нападачи ухапшени

Аутор:Огњен Матавуљ
Бањалучка полиција ухапсила Б.Ш. (29) из тог града због сумње да је у друштву малољетника на улици опљачкао и претукао мушкарца коме су украли више од 15.000 КМ.
”Полицијски службеници ПУ Бањалука су предузимањем оперативних мјера и радњи идентификовали и ухапсили Б.Ш. из Бањалуке, због основа сумње да је заједно са малољетним лицем из Бањалуке починило кривично дјело разбојништво”, саопштила је ПУ Бањалука.
Додају да им је жртва јуче пријавила да је 20. маја око 23.30 часова нападнут на улици од стране непознатих особа. Нападачи су му том приликом нанијели тјелесне повреде и украли торбицу са новцем, а тачан износ се утврђује.
”Рад по наведеном предмету је у току, а све мјере и радње предузимају се под надзором дежурног тужиоца и тужиоца за малољетнике Окружног јавног тужилаштва Бањалука. Према малољетном лицу предузимају се мјере у складу са одредбама Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку”, саопштила је ПУ Бањалука.
