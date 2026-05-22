Положени вијенци и цвијеће на спомен-обиљежје "Живот"

Аутор:АТВ
Коментари:0
На спомен-обиљежје "Живот" у центру Бањалуке данас су положени вијенци и цвијеће поводом обиљежавања 34 године од смрти 12 бањалучких беба у тадашњем Клиничком центру које су умрле због неразумијевања свјетских моћника који нису дозволили транспорт кисеоника.
Вијенац су положили предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић и министри у Влади Републике Српске, лидер СНСД-а Милорад Додик, изасланик српског члана Предсједништва БиХ.
Руже су положиле породице бањалучких беба, конзул Србије у Бањалуци, в.д. директора Универзитетског клиничког центра Републике Српске Никола Шобот, омбудсман за дјецу Републике Српске Гордана Рајић, в.д. директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих Виктор Нуждић, директор Меморијалног центра Републике Српске Денис Бојић, представници организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата и Трећег пјешадијског /Република Српска/ пука.
Након полагања вијенаца и цвијећа, предвиђено је обраћање званичника.
У 13.00 часова у парку "Младен Стојановић" биће организована садња дрвећа и формирања Алеје "12 беба", мјеста поштовања и вјечног памћења.
Претходно је код споменика 12 беба на бањалучком Новог гробљу служен парастос, којем су, осим породица бањалучких беба, присуствовали и министар просвјете и културе Боривоје Голубовић и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Драга Мастиловић.
Из Републичке организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила, која је организатор обиљежавања, подсјећају на нехуману и нецивилизовану одлуку свјетских моћника из 1992. године којом је онемогућен транспорт кисеоника за Бањалуку због чега је у Клиничком центру Бањалука умрло 12 беба.
"Тринаеста беба умрла је 13 година касније, док је четрнаеста беба преживјела са тешким менталним и физичким оштећењима", подсјећају из ове организације.
Одлуком Савјета безбједности УН у мају и јуну 1992. године били су забрањени међународни летови, чак и они са боцама кисеоника из Београда за Бањалуку, због чега је преминуло 12 тек рођених беба које су биле у инкубаторима.
Прва беба умрла је 22. маја 1992. године, након чега је услиједила агонија и смрт осталих беба.
До 19. јуна исте године у Бањалуци је умрло 12 беба које су постале симбол кршења људских права и нељудскости међународне заједнице.
Агонија је прекинута пробојем коридора и спајањем бањалучке регије са осталим дијеловима Републике Српске и Србије.
Тринаеста беба Слађана Кобас изгубила је битку за живот са 14 година, а четрнаестој беби Марку Медаковићу недостатак кисеоника оставио је посљедице за цијели живот, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч2
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
14
15
14
05
13
57
13
42
13
31
Тренутно на програму