Електронска пријава беба: Родитељи у Српској без одлазака на шалтере

Аутор:

АТВ
22.05.2026 10:46

Родитељи у Републици Српској више неће морати да обилазе матичне службе, ЦИПС и Фонд здравственог осигурања након рођења дјетета, јер ће се пријава новорођенчета и издавање докумената обављати електронским путем, изјавила је Сенка Јујић, министар управе и локалне самоуправе у Влади Српске.

Приликом рођења дјетета, родитељ, најчешће отац, више не мора да иде у матичну службу да пријави рођење дјетета, затим у ЦИПС ради одређивања матичног броја (канцеларије МУП-а Српске за издавање личних докумената), као ни у Фонд здравственог осигурања ради издавања здравствене књижице за новорођено дијете.

Јујићева је појаснила да се све процедуре завршавају електронским путем док су мајка и дијете још у породилишту, након што здравствени радници попуне потребан упитник за породиљу и новорођенче.

"Родитељи први извод из матичне књиге рођених за новорођено дијете и увјерење о држављанству добијају на кућну адресу", навела је Јујићева за РТРС

Истакла је да је ова услуга важна јер омогућава брже остваривање права која родитељи могу да добију за новорођено дијете, а за која су неопходни извод из матичне књиге рођених и друга документа.

"То су матерински додатак, дјечји додатак и породиљско одсуство за мајке. То је заиста значајно унапређење услуге према нашим грађанима", рекла је Јујићева.

