Нови тирекс изронио из фосила: Терорисао мора и био двоструко дужи од највећих великих бијелих ајкула

У тексаским фосилним записима појавио се нови ти-рекс, само што је, за разлику од чувеног копненог предатора Тyраносаурус рекса, овај терорисао древна мора.
Ново истраживање које су предводили научници из Америчког природњачког музеја, Музеја природе и науке Перот у Даласу и Јужног методистичког универзитета открива нову, масивну врсту мозасауруса – морског гмизавца који је живио у доба диносаура. Као један од највећих до сада познатих мозасауруса – достизао је дужину до 13 метара – овај врхунски предатор описан је на основу фосила старих 80 милиона година, који су прије неколико деценија пронађени првенствено у сјеверном Тексасу. Назван је Тyлосаурус рекс, или скраћено ти-рекс, што значи „краљ тилосауруса“.
- У Тексасу је све веће, а то очигледно укључује и мозасаурусе – изјавила је Амелија Зитлоу, сарадница Америчког природњачког музеја и главна ауторка студије објављене у Bulletin of the American Museum of Natural History.
Зитлоу је започела овај рад као студенткиња докторских студија компаративне биологије на дипломској школи „Ричард Гилдер“ при Музеју, када је у истраживачкој колекцији наишла на фосил мозасауруса за који се чинило да је погрешно идентификован као Тyлосаурус проригер, наводи се у саопштењу за медије Америчког природњачког музеја.
Након поређења са холотипским фосилом врсте Т. проригер, примерком на основу којег је врста добила име, који је описан прије више од 150 година и налази се у колекцијама Харвардског музеја компаративне зоологије, Зитлоу и њене колеге посумњали су да су примјерак из Америчког природњачког музеја, као и више од десет сличних фосила који се чувају у другим институцијама, заправо друга животиња. Ови фосили, крупнији од Т. проригера, такође имају ситно назубљене зубе, што је особина која је неуобичајена међу мозасаурусима. И док се већина примерака Т. проригера налази у данашњем Канзасу и процењује се да су стари око 84 милиона година, ови други фосили претежно потичу из Тексаса и млађи су за 4 милиона година.
Истраживачи су овој групи дали име ти-рекс у част палеонтолога Џона Термонда, који је крајем 1960-их први примјетио да се тилосауруси из североисточног Тексаса истичу својом величином и да би могли припадати новој врсти. Он их је неформално називао „Tylosaurus thalassotyrannus“ или „морски тиранин“, уз напомену којом је признао клише.
Холотип за новоописаног ти-рекса је џиновски примјерак изложен у музеју Перот, који је откривен 1979. године поред вјештачке акумулације у близини Даласа. Поред импресивне величине ти-рекса, која се креће од 7,5 до 13 метара, нова врста је имала низ адаптација за изузетно снажне мишиће вилице и врата, што указује на то да је била моћан предатор.
- Осим што је био огроман, отприлике двоструко дужи од највећих великих бијелих ајкула, ти-рекс је дјеловао као много агресивнија животиња од других мозасауруса – рекао је коаутор студије Рон Тикоски, потпредседник за науку и кустос палеонтологије кичмењака у музеју Перот. - Кроз нашу студију и преглед добро очуваних фосила прикупљених широм региона северног Тексаса, имамо доказе о насиљу унутар ове врсте у мјери која раније није виђена код других примерака тилосауруса.
Дио овог агресивног понашања може се видјети на примјерку ти-рекса који се чува у колекцији музеја Перот, под надимком „Црни витез“, којем недостаје врх њушке и има поломљену доњу вилицу. Истраживачи кажу да је то штета коју је могла нанијети само јединка исте врсте. Други познати примерци мозасауруса који су раније били познати као Т. проригер, а сада ће носити име Т. рекс, укључују „Банкера“ (Бункер), масивни примјерак изложен на Универзитету у Канзасу који је откривен 1911. године, и „Софи“ (Сопхие), која је изложена у музеју Пибоди на Јејлу.
Истраживање се такође бави дугогодишњим проблемом у студијама еволуције мозасауруса. Скуп података који се традиционално користи за анализу сродства међу мозасаурусима остао је углавном непромењен скоро три деценије. Као део нове студије о Т. рексу, истраживачи су саставили свеобухватно ревидиран скуп података и нови распоред еволуционих односа међу тилосаурусима. Ови резултати сугеришу да је потребно поново испитати сродства мозасауруса, јер се већина претходних студија деценијама ослањала на исти, минимално модификован скуп података.
- Ово откриће није само у вези са именовањем нове врсте – рекла је Зитлоу. - Оно наглашава потребу да се преиспитају дугогодишње претпоставке о еволуцији мозасауруса и да се модернизују алати које користимо за проучавање ових култних морских гмизаваца.
Коаутор Мајкл Полцин са Јужног методистичког универзитета рекао је да „ови налази мијењају и физичку и еволуциону слику мозасауруса, истичући Тексас као кључни регион за разумијевање древних морских екосистема и најављујући нову еру истраживања еволуционе историје ових страшних предатора“.
(Phys.org)
