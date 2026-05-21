"Будућност је стигла": Минића на вратима дочекао робот

У Бањалуци данас почиње 14. Фестивал науке, који организује Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике, а са новитетима се на вратима сусрео предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић.
"Будућност је стигла! Дочекао ме робот на отварању 14. Фестивала науке", навео је Минић на свом званичном Икс налогу, гдје је подијелио и видео снимак овог необичног сусрета.
Крајњи циљ Фестивала јесте, да се основцима и средњошколцима приближни практично знање, експерименти и наука, како би и сами осјетили да постају дио научног свијет, поручено је испред Владе Републике Српске.
Подсјећања ради, фестивал ће се и ове године одржавати на двије локације - Универзитетски град и Природно-математички факултет Универзитета у Бањалуци, на којем ће заинтересовани имати прилику да посјете планетаријум, акваријум и тераријум.
Централни догађај Фестивала науке биће велика изложба експеримената, која ће бити отворена оба дана манифестацџије од 9.00 до 18.00 часова у Спортској дворани Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањалуци.
Посјетиоци ће имати прилику да виде преко стотину експеримената, научних демонтрација и других садржаја који на занимљив начин промовишу науку, саопштено је из ресорног министарства.
