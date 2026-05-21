Logo
Large banner

"Будућност је стигла": Минића на вратима дочекао робот

Аутор:

Марија Милановић
21.05.2026 10:35

Коментари:

0
Саво Минић и робот 14. Фестивал науке
Фото: Iks/printscreen

У Бањалуци данас почиње 14. Фестивал науке, који организује Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике, а са новитетима се на вратима сусрео предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић.

"Будућност је стигла! Дочекао ме робот на отварању 14. Фестивала науке", навео је Минић на свом званичном Икс налогу, гдје је подијелио и видео снимак овог необичног сусрета.

Крајњи циљ Фестивала јесте, да се основцима и средњошколцима приближни практично знање, експерименти и наука, како би и сами осјетили да постају дио научног свијет, поручено је испред Владе Републике Српске.

Подсјећања ради, фестивал ће се и ове године одржавати на двије локације - Универзитетски град и Природно-математички факултет Универзитета у Бањалуци, на којем ће заинтересовани имати прилику да посјете планетаријум, акваријум и тераријум.

Централни догађај Фестивала науке биће велика изложба експеримената, која ће бити отворена оба дана манифестацџије од 9.00 до 18.00 часова у Спортској дворани Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањалуци.

Посјетиоци ће имати прилику да виде преко стотину експеримената, научних демонтрација и других садржаја који на занимљив начин промовишу науку, саопштено је из ресорног министарства.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

14. Фестивал науке

Бањалука

Робот

будућност

увођење нових технологија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Револуција у лијечењу: Руси развили лијек против рака дојке

Наука и технологија

Револуција у лијечењу: Руси развили лијек против рака дојке

2 ч

0
Мета

Наука и технологија

Почело је: Мета укида 8.000 радних мјеста широм свијета

5 ч

0
Јаје

Наука и технологија

На корак до „васкрсења“ изумрлих врста

5 ч

0
Илон Маск

Наука и технологија

Илон Маск изгубио битку против ОпенАИ

1 д

0

  • Најновије

12

50

Захарова о генералу Младићу: Нечовјечност Механизма, гдје су сада невладине организације и европски извјестиоци

12

47

Ухапшен кантонални министар Денис Османкић

12

44

Цијановић: Феноменално откриће градоначелника Бањалуке

12

36

Упуцан познати угоститељ у Београду

12

22

Ево због чега Слоба Васић неће бити пуштен из психијатријске установе

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner