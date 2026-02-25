Logo
Large banner

Научници пронашли чудовишну змију од 15 метара, руши све рекорде!

25.02.2026

09:49

Коментари:

0
Змија
Фото: Pixabay/hoangtthuylinh

Прошле године, писали смо о чудовишној змији са титулом “највеће свих времена” - Titanoboa cerrejonensis.

Тада је дјеловало да је њено име заувијек уписано на врху листе најимпозантнијих гмизаваца који су икада “клизили” планетом. Међутим, најновија открића показују да је у праисторији можда постојало нешто још веће, још масивније и готово подједнако застрашујуће.

Рај за палеонтологе

Али, кренимо редом. Пре око 66 до 56 милиона година, на подручју данашње сјеверне Колумбије, земљом је харала огромна грабљивица - Titanoboa cerrejonensis. Фосилни остаци овог чудовишта су откривени почетком 2000-их у мрачним дубинама колумбијског рудника Серехон (Cerrejón).

“Гдје год да сте крочили, могли сте да наиђете на кости“, рекао је својевремено палеонтолог Џонатан Блох са Универзитета Флориде, који је учествовао у ископавањима.

Ово налазиште је било прави рај за палеонтологе. У палеоцену, прије око 60 милиона година, поменута област је била огромна, мочварна џунгла. Падало је готово двоструко више кише него у данашњој амазонској прашуми. Дрвеће и вегетација бујали су у изобиљу, а са њима и животињски свет.

Корњаче, крокодили и рибе достизали су величине два до три пута веће од данашњих потомака. Титанобоа није била изузетак, преноси ИФЛ Сајанс.

Огромни пршљен!

Блох је тада проценио да је змија била дугачка између девет и 10,5 метара, док су касније процјене подигле ту бројку на око 14,3 метра! Тежила је око 1.135 килограма, што је отприлике половина тежине носорога.

Више од деценије Титанобоа је била неприкосновени “тешкаш” међу змијама. А, онда је 2024. године објављено ново откриће које је уздрмало палеонтолошки свет.

Име новог претендента на трон гласи - Vasuki indicus..

“Највећи њен пршљен широк је 11 центиметара“, изјавио је за часопис “Натуре” палеонтолог Дебаџит Дата са Индијског института за технологију, један од двојице истраживача који су први описали ову праисторијску врсту.

Незамисливе процјене

Поређења ради, то је више него двоструко шире од најширег људског пршљена. Када су ти подаци убачени у математичке моделе за процјену укупне дужине тијела, резултати су били готово незамисливи!

Процјене показују да је Васуки могла бити дуга између 11 и 15 метара - што значи да би могла надмашити Титанобоу.

Ипак, аутори студије упозоравају на опрез - Васуки припада породици madtsoiid, која је потпуно изумрла, па није сасвим јасно колико је грађа њеног тијела била слична савременим змијама.

Поријекло из Индије?

Васуки змија је живјела пре око 47 милиона година, у еоцену, на подручју индијског потконтинента. Она је уједно и најстарији познати члан своје породице, а научници сматрају да је потекла из Индије.

Да ли би сусрет са овим створењем био смртоносан? Највероватније, да. Ипак, постоје индиције да се, попут Титанобое, хранила углавном морским животињама.

dinosaur sc yt

Наука и технологија

Откривен Спиносаурус: Праисторијски риболовац из Сахаре

У слоју стијена у којем су пронађени њени остаци нису откривени фосили копнених сисара, већ ража, ајкула, сомова, корњача, крокодила и примитивних китова.

Данашњи рекордери

У поређењу са тим праисторијским дивовима, данашње змије дјелују готово скромно. Најдуже познате јединке не прелазе 10 метара.

Актуелни свјетски рекордер је Ибу Барон, женка мрежастог питона дугачка 7,22 метра, уписана у Гинисову књигу рекорда.

Стручњаци напомињу да би под потпуном анестезијом - када се тијело потпуно опусти - могла бити и до 10 одсто дужа, односно близу 7,9 метара.

Подијели:

Тагови :

Змија

dinosaurus

наука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нова метода вјештачке интелигенције помаже у идентификацији отисака стопала диносауруса

Наука и технологија

Нова метода вјештачке интелигенције помаже у идентификацији отисака стопала диносауруса

2 седм

0
Нова врста птеросауруса откривена у фосилизованој повраћци диносауруса

Занимљивости

Нова врста птеросауруса откривена у фосилизованој повраћци диносауруса

3 мј

0
Невјероватно: Кинези створили робо-диносаурусе

Свијет

Невјероватно: Кинези створили робо-диносаурусе

3 мј

0
Ко је ходао Земљом прије диносауруса

Занимљивости

Ко је ходао Земљом прије диносауруса

7 мј

0

Више из рубрике

свемир, звијезде

Наука и технологија

Научници упозоравају: Снажан сигнал погодио Земљу!

3 ч

0
Гугл Мапс

Наука и технологија

Шта то скрива Google Maps?

13 ч

0
Очекује нас спектакл на небу: Ево које планете ће бити видљиве голим оком

Наука и технологија

Очекује нас спектакл на небу: Ево које планете ће бити видљиве голим оком

19 ч

0
Земља

Наука и технологија

Соларне бакље као покретачи земљотреса: Да ли Сунце дрма Земљу?

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

17

Ово су главни разлози одласка у инвалидску пензију

11

07

Бањалучки СНСД оштро одговорио Станивуковићу: То показује како доживљава институције Српске

11

02

Бојић: Лакташи - лидер у БиХ по улагањима

11

00

Додик о намјерама Шмита: "Ријеч је о једној организованој криминалној групи на нивоу БиХ"

10

51

Откривен ген који смањује жељу за цигаретама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner