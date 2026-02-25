Научници пронашли чудовишну змију од 15 метара, руши све рекорде!

25.02.2026
09:49
Прошле године, писали смо о чудовишној змији са титулом “највеће свих времена” - Titanoboa cerrejonensis.
Тада је дјеловало да је њено име заувијек уписано на врху листе најимпозантнијих гмизаваца који су икада “клизили” планетом. Међутим, најновија открића показују да је у праисторији можда постојало нешто још веће, још масивније и готово подједнако застрашујуће.
Али, кренимо редом. Пре око 66 до 56 милиона година, на подручју данашње сјеверне Колумбије, земљом је харала огромна грабљивица - Titanoboa cerrejonensis. Фосилни остаци овог чудовишта су откривени почетком 2000-их у мрачним дубинама колумбијског рудника Серехон (Cerrejón).
“Гдје год да сте крочили, могли сте да наиђете на кости“, рекао је својевремено палеонтолог Џонатан Блох са Универзитета Флориде, који је учествовао у ископавањима.
Ово налазиште је било прави рај за палеонтологе. У палеоцену, прије око 60 милиона година, поменута област је била огромна, мочварна џунгла. Падало је готово двоструко више кише него у данашњој амазонској прашуми. Дрвеће и вегетација бујали су у изобиљу, а са њима и животињски свет.
Корњаче, крокодили и рибе достизали су величине два до три пута веће од данашњих потомака. Титанобоа није била изузетак, преноси ИФЛ Сајанс.
Блох је тада проценио да је змија била дугачка између девет и 10,5 метара, док су касније процјене подигле ту бројку на око 14,3 метра! Тежила је око 1.135 килограма, што је отприлике половина тежине носорога.
Више од деценије Титанобоа је била неприкосновени “тешкаш” међу змијама. А, онда је 2024. године објављено ново откриће које је уздрмало палеонтолошки свет.
Име новог претендента на трон гласи - Vasuki indicus..
“Највећи њен пршљен широк је 11 центиметара“, изјавио је за часопис “Натуре” палеонтолог Дебаџит Дата са Индијског института за технологију, један од двојице истраживача који су први описали ову праисторијску врсту.
Поређења ради, то је више него двоструко шире од најширег људског пршљена. Када су ти подаци убачени у математичке моделе за процјену укупне дужине тијела, резултати су били готово незамисливи!
Процјене показују да је Васуки могла бити дуга између 11 и 15 метара - што значи да би могла надмашити Титанобоу.
Ипак, аутори студије упозоравају на опрез - Васуки припада породици madtsoiid, која је потпуно изумрла, па није сасвим јасно колико је грађа њеног тијела била слична савременим змијама.
Васуки змија је живјела пре око 47 милиона година, у еоцену, на подручју индијског потконтинента. Она је уједно и најстарији познати члан своје породице, а научници сматрају да је потекла из Индије.
Да ли би сусрет са овим створењем био смртоносан? Највероватније, да. Ипак, постоје индиције да се, попут Титанобое, хранила углавном морским животињама.
Откривен Спиносаурус: Праисторијски риболовац из Сахаре
У слоју стијена у којем су пронађени њени остаци нису откривени фосили копнених сисара, већ ража, ајкула, сомова, корњача, крокодила и примитивних китова.
У поређењу са тим праисторијским дивовима, данашње змије дјелују готово скромно. Најдуже познате јединке не прелазе 10 метара.
Актуелни свјетски рекордер је Ибу Барон, женка мрежастог питона дугачка 7,22 метра, уписана у Гинисову књигу рекорда.
Стручњаци напомињу да би под потпуном анестезијом - када се тијело потпуно опусти - могла бити и до 10 одсто дужа, односно близу 7,9 метара.
