Нова врста птеросауруса откривена у фосилизованој повраћци диносауруса

Палеонтолози су открили нову врсту праисторијског летећег гмизавца на једном од најнеобичнијих могућих мјеста - унутар фосилизоване повраћке диносауруса.
Остаци раније непознатог птеросауруса, по имену Бакирибу варидза, пронађени су у Бразилу, а његово име на језику староседјелачког народа Карири значи „чешљаста уста“, пише Сајенс алерт.
Разлог за ово име постаје јасан на први поглед. Вилице овог птеросауруса биле су испуњене дугим, чекињастим зубима, које је вјероватно користио за филтрирање малих створења из воде, слично као што то данас раде китови. Ово откриће је посебно значајно јер је *Бакирибу* први птеросаурус са овом исхраном пронађен у Бразилу, а научницима пружа нови увид у еволуцију ових фасцинантних летећих гмизаваца.
Очи веће од стомака
Научници можда никада не би сазнали за ову врсту да није било прождрљивог диносауруса који је покушао да је поједе. Кости две јединке су примећене унутар необичне фосилне формације, заједно са остацима четири рибе.
Детаљном анализом, палеонтолози у Бразилу су утврдили да се ради о регургиталиту - или, једноставније речено, фосилизованом повраћању. Неке од костију птеросауруса биле су напукле и поломљене, што указује на то да их је предатор жвакао. Међутим, изгледа да оброк није дуго чувао.
„На основу просторног распореда остатака, вјероватно је да је предатор прво конзумирао птеросаурусе, затим рибу, а затим повраћао дио прогутане масе, вјероватно као одговор на механичку нелагодност или опструкцију изазвану скелетним елементима птеросауруса“, наводе истраживачи у свом раду.
Ко је био предатор?
Идентитет диносауруса са очима већим од стомака још увијек није потврђен, али главни осумњичени је спиносаурид. За разлику од холивудских приказа чудовишта која се боре са тиранозавром, сматра се да су се ови предатори хранили углавном рибом, уз повремени угриз у облику птеросауруса.
Ово фасцинантно откриће не само да нас упознаје са новом врстом, већ пружа и риједак увид у интеракције између најмање три различите врсте које су некада дјелиле исти екосистем. Истраживање је објављено у часопису *Scientific Reports*.
