Трамп потписао закон: Министарство правде да објави Епстинове досијее

Предсједник САД Доналд Трамп потписао је закон којим се налаже америчком Министарству правде да објави досијее из истраге о осуђеном сексуалном преступнику Џефрију Епстину.
Закон захтијева од Министарства правде да објави све информације из своје истраге о Епстину "у формату који се може претраживати и преузимати" у року од 30 дана.
Трамп се раније противио објављивању докумената, али је прошле недјеље промијенио курс након што се суочио са отпором Епстинових жртава и чланова сопствене Републиканске странке.
"Немамо шта да кријемо", поручио је Трамп прије гласања Конгреса.
Закон је у уторак огромном већином усвојен у оба дома Конгреса – Представничком дому и Сенату.
У објави на друштвеним мрежама, шеф Бијеле куће је оптужио демократе да се залажу за ово питање како би одвукли пажњу од достигнућа његове администрације.
"Можда ће истина о овим демократама и њиховим везама са Џефријем Епстином ускоро бити откривена, јер сам управо потписао закон о објављивању Епстинових досијеа“, написао је Трамп.
Иако гласање Конгреса није било потребно за објављивање досијеа – Трамп је могао самостално да наложи објављивање – посланици у Представничком дому су усвојили закон са 427 гласова "за" и једним "против". Сенат је једногласно изгласао да се закон усвоји, пославши га Трампу на потписивање.
"Ова најновија превара ће се обити о главу демократама, баш као и свима осталима", поручио је Трамп.
Епстинови досијеи, који подлијежу објављивању, према закону су документи из кривичних истрага против финансијера, укључујући транскрипте разговора са жртвама и свједоцима, као и предмети заплијењени током претреса његове имовине.
Ти материјали укључују интерну комуникацију Министарства правде, дневнике летова и људе и ентитете повезане са Епстином.
Фајлови се разликују за више од 20.000 страница докумената са Епстиновог имања које је Конгрес објавио прошле недјеље, укључујући и неке који директно помињу Трампа.
Ипак, Трамп је рекао да републиканци "немају никакве везе са Епстином".
"То је заиста проблем демократа“, рекао је Трамп и додао да су "демократе били Епстинови пријатељи, сви до једног".
Џефри Епстин је пронађен мртав 2019. године у својој затворској ћелији у Њујорку, што је проглашено самоубиством. Био је притворен под оптужбом за трговину људима у сврху сексуалне експлоатације. Претходно је био осуђен због уговарања проституције малољетнице. Имао је везе са бројним познатим личностима.
