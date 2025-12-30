Logo
"Дизни" мора платити 10 милиона долара: Кршили приватност дјеце?

30.12.2025

22:33

"Дизни" мора платити 10 милиона долара: Кршили приватност дјеце?

"Дизни" ће платити казну од 10 милиона долара поводом оптужби да је корпорација незаконито прикупљала податке о дјеци млађој од 13 година путем садржаја на "Јутјубу", саопштило је америчко Министарство правде.

Према наредби, "Дизни" ће платити 10 милиона долара у оквиру нагодбе за рјешавање оптужби да је прекршио Закон о заштити приватности дјеце на интернету, наводи се у саопштењу.

Закон забрањује прикупљање, кориштење или откривање личних података дјеце без родитељског пристанка, а "Дизни" наводно није означио своје видео снимке на "Јутјубу" као усмјерене ка дјеци, додало је Министарство правде.

"Министарство ће предузети брзе мјере да би искоријенило свако незаконито кршење права родитеља ради заштите приватности њихове дјеце", закључује се у саопштењу, преноси Срна.

