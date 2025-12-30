Володин: Европски политичари помажу Зеленском на штету својих земаља

Извор:
Танјуг
30.12.2025
21:05
Коментари:0
Украјински предсједник Володимир Зеленски труди се свим силама да задржи власт, а неки европски шефови држава га подржавају на штету сопствених земаља, изјавио је данас предсједник руске Државне думе Вјачеслав Володин.
Зеленски се труди свим силама да остане на власти. Подржава га низ европских шефова држава, чак и на штету сопствених земаља - рекао је Володин у интервјуу за телевизијски канал Росија-24, преноси ТАСС.
Према његовим ријечима, новац је пребачен у Кијев у нади да ће бити надокнађен из руске имовине.
- Али нису успјели, и новца више нема, украден је - казао је Володин.
Земље Европске уније и Г7 замрзле су око 300 милијарди евра руске имовине, а учесници самита ЕУ нису успјели да се договоре о експропријацији замрзнуте руске имовине која би се користила као "репарациони кредит" Украјини.
Евроклир, група за инфраструктуру финансијског тржишта са сједиштем у Бриселу, више пута се противио експропријацији руских средстава, уз образложење да би то могло довести до тога да Русија заплени европску или белгијску имовину другде у свијету, путем правних поступака.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму