Свештеник покушао да прода врата своје цркве

Извор:

Танјуг

30.12.2025

20:44

Свештеник покушао да прода врата своје цркве
Фото: Pixabay

Свештеник из села Вентоса де ла Куеста у шпанској покрајини Ваљадолид покушао је да прода врата своје цркве из 16. вијека путем онлајн платформе за куповину и продају половних ствари, Волапоп за 390 евра, што је изазвало бурне реакције јавности и интервенцију црквених власти, након чега је овај покушај спријечен, пише лист "Диарио".

Оглас за продају барокних црквених врата, за које се вјерује да потичу из периода XВИ века, када је у тој цркви сахрањен чувени ренесансни вајар Алонсо Беругете, брзо се проширио друштвеним мрежама, након чега је уклоњен.

Платформа Волапоп не дозвољава продају имовине која припада јавним или вјерским институцијама.

Након избијања афере, Надбискупија је наложила израду стручног техничког извјештаја како би се процјенило стање врата и донијела одлука у складу са законом и правилима заштите културног наслијеђа.

Делегат за културну баштину већ је обишао парохију и започео прву инспекцију.

Локалне власти нису жељеле да коментаришу случај, док је Надбискупија позвала на смиривање тензија и нагласила да ће даљи кораци бити предузети на основу "стручних и конзерваторских критеријума".

Село Вентоса де ла Куеста има око 110 становника, а случај је додатно скренуо пажњу јавности на проблем очувања културног наслијеђа у малим срединама, преноси Танјуг.

