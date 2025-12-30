Након бурне дебате усвојен италијански буџет

Извор:
Италијански парламент усвојио је буџет за 2026. годину са 216 гласова "за", 126 "против" и три уздржана гласа након бурне дебате која се дјелимично водила и унутар редова владајуће коалиције, јавила је агенција АНСА.
Буџет је уочи гласања повећан за 22 милијарде евра, а промјене које омогућавају грађанима да раније почну да примају државну пензију изазвале су негодовање појединих странака и посланика.
Ова питања су ријешена унутар коалиције која подржава премијера Ђорђу Мелони, али синдикати и опозиционе странке су наставили да критикују буџет.
Они сматрају да није учињено довољно да се подстакне економски раст или да се задовоље потребе националног здравственог система.
Буџет је критикован и због повећања војних издатака у складу са захтјевима предсједника САД Доналда Трампа према чланицама НАТО савеза, као и због повећања намета на дизел гориво.
Једна од главних мјера је смањење пореза на доходак за зараде између 28.000 и 50.000 евра годишње са пореске стопе од 35 одсто на 33 одсто.
Уведени су додатни намети банкама и осигуравајућим кућама од око 4,4 милијарде евра да би се помогло у плаћању нових мјера.
