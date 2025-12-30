Logo
Large banner

Након бурне дебате усвојен италијански буџет

Извор:

СРНА

30.12.2025

17:53

Коментари:

0
Након бурне дебате усвојен италијански буџет

Италијански парламент усвојио је буџет за 2026. годину са 216 гласова "за", 126 "против" и три уздржана гласа након бурне дебате која се дјелимично водила и унутар редова владајуће коалиције, јавила је агенција АНСА.

Буџет је уочи гласања повећан за 22 милијарде евра, а промјене које омогућавају грађанима да раније почну да примају државну пензију изазвале су негодовање појединих странака и посланика.

Ова питања су ријешена унутар коалиције која подржава премијера Ђорђу Мелони, али синдикати и опозиционе странке су наставили да критикују буџет.

Жичара-Италија-заглављени путници

Свијет

Хитне службе евакуишу заробљене на жичари, прве фотографије са лица мјеста

Они сматрају да није учињено довољно да се подстакне економски раст или да се задовоље потребе националног здравственог система.

Буџет је критикован и због повећања војних издатака у складу са захтјевима предсједника САД Доналда Трампа према чланицама НАТО савеза, као и због повећања намета на дизел гориво.

meloni

Свијет

Ђорђа Мелони због једне објаве доспјела у сами врх по популарности на друштвеним мрежама

Једна од главних мјера је смањење пореза на доходак за зараде између 28.000 и 50.000 евра годишње са пореске стопе од 35 одсто на 33 одсто.

Уведени су додатни намети банкама и осигуравајућим кућама од око 4,4 милијарде евра да би се помогло у плаћању нових мјера.

Подијели:

Тагови:

Италија

Парламент

budžet

усвојен буџет

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мелони: Нећемо слати војнике у Украјину

Свијет

Мелони: Нећемо слати војнике у Украјину

1 седм

0
Đorđa Meloni Italija premijerka

Свијет

Мелони: Наставља се слање миграната у Албанију

1 мј

0
Трамп хвали Мелони: ''Ризиковаћу, ти си прелијепа млада жена“

Свијет

Трамп хвали Мелони: ''Ризиковаћу, ти си прелијепа млада жена“

2 мј

0
Đorđa Meloni Italija premijerka

Свијет

Мелони о убиству Кирка: Платио је животом

3 мј

0

Више из рубрике

Хитне службе евакуишу заробљене на жичари, прве фотографије са лица мјеста

Свијет

Хитне службе евакуишу заробљене на жичари, прве фотографије са лица мјеста

4 ч

0
Лавров захвалио на осуди кијевског напада страним пријатељима: ''Свјесни су украјинског расизма''

Свијет

Лавров захвалио на осуди кијевског напада страним пријатељима: ''Свјесни су украјинског расизма''

4 ч

0
Американци су 1998. покушали да предвиде 2025: Још тада су помињали "смртоносну нову болест"

Свијет

Американци су 1998. покушали да предвиде 2025: Још тада су помињали "смртоносну нову болест"

5 ч

0
Жичара

Свијет

Кабина на жичари се закуцала у станицу: Заробљено 100 људи на скоро 3.000 метара надморске висине

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

44

Свештеник покушао да прода врата своје цркве

20

44

Централне вијести, 30.12.2025.

20

36

Болсонаро поново оперисан

20

34

Ковачевић: Од сарајевског суда се само антисрпске одлуке могу очекивати

20

33

Тришић Бабић: 2026. да буде година стабилности, заједништва и напретка

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner