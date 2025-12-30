Американци су 1998. покушали да предвиде 2025: Још тада су помињали "смртоносну нову болест"

Извор:
Телеграф
30.12.2025
15:34
Коментари:0
Крајем 1998, агенција "Галуп" и лист "УСА Тудеј" спровели су анкету у којој су питали 1.055 Американаца каква ће бити 2025. година, а сада имамо прилику да видимо колико су се њихова очекивања остварила.
Анкета је спроведена у вријеме док се тадашњи предсједник Бил Клинтон суочавао са поступком опозива, филм "Титаник" је доминирао на додјели Оскара, а већина домаћинстава је користила фиксне телефоне.
Медији преносе да су резултати анкете сачувани у архиви Ропер центра у Универзитету Корнел. Нека предвиђања Американаца су се показала као тачна.
Већина испитаника је тада сматрала да ће САД у наредних 27 година изабрати афроамеричког предсједника, да ће истополни бракови бити легални и уобичајени и да ће се појавити "смртоносна нова болест".
Већина је, такође, сумњала да ће свемирска путовања постати уобичајена за просјечне Американце или да ће доћи до контакта са ванземаљским облицима живота.
Друга очекивања се нису остварила.
Око двије трећине испитаника вјеровало је да ће земља до 2025. године изабрати жену предсједницу.
Више од половине очекивало је проналазак лијека за рак, док је 61 одсто сматрало да ће људи живети до 100 година.
Анкета је обухватила и процене општег правца у ком се земља креће, а које су показале изражен песимизам.
Док је 70 одсто испитаника очекивало побољшање квалитета живота за богате, мишљења су била подијељена када је ријеч о средњој класи, док је већина сматрала да ће се положај сиромашних погоршати.
Скоро 80 одсто испитаника је вјеровало да ће Американци имати мање личне приватности у будућности, а 57 одсто да ће имати мање личне слободе.
Већина је такође очекивала пораст криминала, лошији квалитет животне средине и пад моралних вриједности, док је 71 одсто испитаника сматрало да ће бити теже одгајати дјецу да буду добри људи.
Међу позитивнијим очекивањима било је увјерење да ће међурасни односи да се побољшају и да ће здравствена заштита постати доступнија, иако мање приступачна.
У јесен 1998, око 60 одсто Американаца је рекло да је задовољно начином на који се ствари одвијају у земљи.
(Телеграф)
Свијет
1 ч0
Србија
1 ч0
Друштво
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
16
45
16
39
16
39
16
28
16
23
Тренутно на програму