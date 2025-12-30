Кабина на жичари се закуцала у станицу: Заробљено 100 људи на скоро 3.000 метара надморске висине

Извор:
Тешка несрећа догодила се јутрос на жичари у италијанском планинском мјесту Макуњага, када је кабина при доласку на станицу Монте Моро, на око 2.800 метара надморске висине, ушла превеликом брзином и ударила у заштитне баријере.
Повријеђене су најмање четири особе, међу њима и једно дијете, док је око стотину људи остало заглављено у систему жичаре.
Према првим информацијама, нико од повријеђених у несрећи на жичари није животно угрожен. Скијашке стазе су одмах затворене, а рад жичаре обустављен.
До инцидента је дошло у јутарњим сатима, када се кабина при уласку у горњу станицу, из још неутврђених техничких разлога, није довољно успорила.
На лице мјеста изашли су ватрогасци и хитне службе. Повријеђени, један запослени на жичари и троје путника из кабине збринути су на лицу мјеста захваљујући љекару и медицинској сестри који су се случајно затекли у близини, а потом су хеликоптером превезени у болницу, преноси Блиц.
''Кабина није успорила и ударила је у заштитне баријере'', наводи се у изјавама са терена.
Директор предузећа које управља жичаром изјавио је да је у кабини која се пењала било око 15 путника и да је једна особа задобила повреду руке, док су остали прошли са лакшим огреботинама.
Највећи изазов тренутно представља евакуација око 94 путника који су остали заглављени на нижој станици у Италији. Они нису повријеђени, али због безбједности морају бити евакуисани, што се обавља уз помоћ хеликоптера и ватрогасних екипа.
Надлежни процјењују да би цијела операција могла да буде завршена у наредним сатима.
Жичара, изграђена 1962. године, прошла је кроз велику реконструкцију почетком 2023. године. Током радова замењени су мотори, сајле, ременице и кабине, а укупна вриједност инвестиције износила је око два милиона евра, уз значајну финансијску подршку регионалних и локалних власти.
Узрок несреће биће предмет детаљне истраге.
