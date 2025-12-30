Logo
Кабина на жичари се закуцала у станицу: Заробљено 100 људи на скоро 3.000 метара надморске висине

Извор:

Блиц

30.12.2025

15:25

Фото: Pexels/Renan Bomtempo

Тешка несрећа догодила се јутрос на жичари у италијанском планинском мјесту Макуњага, када је кабина при доласку на станицу Монте Моро, на око 2.800 метара надморске висине, ушла превеликом брзином и ударила у заштитне баријере.

Повријеђене су најмање четири особе, међу њима и једно дијете, док је око стотину људи остало заглављено у систему жичаре.

Према првим информацијама, нико од повријеђених у несрећи на жичари није животно угрожен. Скијашке стазе су одмах затворене, а рад жичаре обустављен.

Кабина није успорила на вријеме

До инцидента је дошло у јутарњим сатима, када се кабина при уласку у горњу станицу, из још неутврђених техничких разлога, није довољно успорила.

На лице мјеста изашли су ватрогасци и хитне службе. Повријеђени, један запослени на жичари и троје путника из кабине збринути су на лицу мјеста захваљујући љекару и медицинској сестри који су се случајно затекли у близини, а потом су хеликоптером превезени у болницу, преноси Блиц.

''Кабина није успорила и ударила је у заштитне баријере'', наводи се у изјавама са терена.

Жичара

Регион

Ево како је туриста изгубио живот при паду из корпе жичаре

Евакуација путника у току

Директор предузећа које управља жичаром изјавио је да је у кабини која се пењала било око 15 путника и да је једна особа задобила повреду руке, док су остали прошли са лакшим огреботинама.

Највећи изазов тренутно представља евакуација око 94 путника који су остали заглављени на нижој станици у Италији. Они нису повријеђени, али због безбједности морају бити евакуисани, што се обавља уз помоћ хеликоптера и ватрогасних екипа.

Надлежни процјењују да би цијела операција могла да буде завршена у наредним сатима.

илу-жичара-25092025

Хроника

Дијелови жичаре са Дуртмитора послати на вјештачење

Жичара обновљена прије двије године

Жичара, изграђена 1962. године, прошла је кроз велику реконструкцију почетком 2023. године. Током радова замењени су мотори, сајле, ременице и кабине, а укупна вриједност инвестиције износила је око два милиона евра, уз значајну финансијску подршку регионалних и локалних власти.

Узрок несреће биће предмет детаљне истраге.

