Дијелови жичаре са Дуртмитора послати на вјештачење

Дијелови жичаре на Дурмитору на којој се у суботу догодила несрећа у којој је погинуо њемачки држављанин послати су на вјештачење, и утврђује се узрок проклизавања корпе на жичари "Савин кук 2", преносе данас Вијести.
Вјештаци ће утврдити узрок проклизавања корпе на црногорској планини, исправност механизма жичаре, сајли, али и да ли је, када и како рађен ремонт, као и под којим околностима је дошло до несреће у којој је погинуо њемачки држављанин Себастијан Хертнер (34), а тешко повријеђена његова супруга Хана Еспандшајд (30).
Несрећа на другој успињачи жичаре, која је у власништву Развојне банке, догодила се у суботу 20. децембра, око 13.10 сати, када се корпа у којој је било двоје њемачких туриста сударила са другом која је била празна.
Руски генерал убијен у експлозији: Бомба постављена испод његовог аутомобила
Још троје људи који су у суботу остали заглављени у корпама на жичари "Савин Кук 2" на Дурмитору успјешно су тада евакуисани, а према црногорским медијима у питању су били држављани Србије, Њемачке и Црне Горе.
