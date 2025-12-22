Logo
Руски генерал убијен у експлозији: Бомба постављена испод његовог аутомобила

Извор:

Телеграф

22.12.2025

08:22

Убиство руског генерала Фанила Сарварова
Фото: Telegram/Screenshot

Генерал-потпуковник Фанил Сарваров (56), начелник Одјељења за оперативну обуку оружаних снага Владимира Путина, погинуо је након што је јутрос разнијет његов аутомобил у Москви.

Један од Путинових кључних генерала разнијет је у свом возилу марке "киа сорента" јутрос нешто прије 7 часова, након што је кренуо са паркинга.

Иако је Сарваров извучен жив из возила, преминуо је на путу до болнице.

Високи руски војни званичник је јутрос кренуо на посао у свом возилу, а експлозија је услиједила када је напустио паркинг у округу Јасењево.

Спасиоци су раније саопштили да је жртва била жива, али рањена, те да је била потребна велика операција како би била извучена из смрсканог возила. Медији су писали да је Сарваров задобио "вишеструке повреде од гелера, затворене преломе, повреде ногу и прелом кости лица".

Одмах по извлачењу из возила Сарварова су пребацили у болницу, а потом је стигла вијест да је преминуо.

Према наводима локалних медија, у експлозији је оштећено још најмање седам аутомобила.

