Нови детаљи пљачке Лувра: Украдено више од 8.000 дијаманата!

Извор:
Танјуг
22.12.2025
08:01
Коментари:0
Више од 8.000 дијаманата и 200 бисера, укупне вриједности око 88 милиона евра, украдено је током пљачке музеја Лувр у октобру, откривају нови детаљи истраге до којих је дошла телевизија БФМТВ.
Према наводима из истраге, двојица осумњичених, означена као XХ1 и XХ2, упала су 19. октобра у 9.24 ујутро у Галерију Аполон након што су брусилицом обили прозор, а читава акција трајала је мање од четири минута.
XХ1, носио је црну фантомку, тамну перјану јакну и црне рукавице, док је XХ2 носио сиви шљем. Два лопова су зграбила накит и ставила га у торбу и џепове.
Том приликом украдени су драгуљи са осам изложених комада накита – укупно 8.482 дијаманта, 35 смарагда, 34 сафира и 212 бисера.
Након пљачке, XХ1 и XХ2 су сишли, док су још двије особе чекале на Кеју Франсоа Митерана који се налази уз десну обалу ријеке Сене, непосредно поред музеја Лувр.
Хроника
Незгода на путу Вишеград-Устипрача, полиција и хитна на терену
Затим су сва четворица побјегла на два скутера, остављајући камион са платформом на лицу мјеста. Унутар камиона, који су осумњичени покушали да запале, истражитељи су пронашли оригиналну регистарску таблицу возила.
Два скутера су се упутила јужно од Париза ка локацији мистериозног бијелог комбија, који никада није пронађен и који је можда коришћен за превоз накита. Четворица осумњичених су се затим подијелила у двије групе: двоје на скутерима, двоје у комбију; једна група се упутила ка западу, а друга ка истоку Париза.
Француска полиција је, на основу ДНК трагова пронађених на мјесту злочина и на напуштеној опреми, идентификовала и ухапсила четворицу осумњичених, старости између 30 и 40 година.
Сви су оптужени и налазе се у притвору, а према закону се сматрају невиним док се не докаже супротно. Украдени накит до данас није пронађен, а истражитељи не искључују могућност да су драгуљи већ препродати или размонтирани.
Најновије
Најчитаније
12
50
12
45
12
41
12
36
12
36
Тренутно на програму