Орбан: ЕУ би санкцијама Русији смрвила Европу

Извор:
Танјуг
22.12.2025
07:08
Мађарски премијер Виктор Орбан критиковао је одлуку Европске уније да Русији уведе санкције с намјером да се "смрви Русија", наводећи да су умјесто тога снажне посљедице погодиле земље чланице.
"Брисел је обећао да ће санкције смрвити Русију. Умјесто тога, смрвиле су Европу. Цијене енергената су експлодирале, конкурентност је опала, а Европа заостаје. То је цијена лоших одлука. Потребни су преговори а не ескалацији", навео је Орбан на свом налогу на мрежи Икс.
Он је истакао да да народ Европе заслужује боље и да му је потребан мир.
"Ко жели да се сукоб настави? Политичари који мисле да се нуклеарна сила побједи на бојном пољу. Произвођачи оружја који профитирају на бескрајном конфликту. Банкари који се кладе да ће Русија бити војно поражена ",оцијенио је Орбан.
Мађарски премијер је претходно рекао да је отплата зајма од 90 милијарди евра Украјини везана за војну побједу, а не за економски раст.
Орбан је рекао да су, први пут у историји Европске уније, 24 државе чланице заједнички одобриле ратни зајам земљи ван Уније и да то није технички детаљ, већ квалитативни помак.
"Логика зајма је јасна. Ко год позајми новац, жели га назад. У овом случају, отплата није везана за економски раст или стабилизацију, већ за војну побједу. Да би се овај новац икада вратио, Русија би морала бити поражена", рекао је Орбан.
Према његовим ријечима, бриселска ратна логика се интензивира, тј. она се не успорава и не попушта, већ се институционализује.
Како каже, ризик је данас већи него икада раније, јер је наставак рата сада повезан са финансијским интересом.
"Мађарска намјерно не корача овим опасним путем. Не учествујемо у иницијативама које учеснике заинтересују за продужавање рата. Не тражимо брзи пут ка рату, већ излаз ка миру. То није изолационизам, већ стратешка трезвеност. То је у интересу Мађарске, а дугорочно и у интересу Европе", рекао је премијер Мађарске.
Орбан је додао и да сматра да 90 милијарди евра неће промијенити стварност.
"Улагање новца у овај сукоб неће преокренути ствари. Што дуже траје, позиција Украјине постаје све слабија. Вријеме је за преговоре, вријеме је за мир ", сматра Орабн.
