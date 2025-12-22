Јапан поново покреће рад највеће нуклеарне електране на свијету

Извор:
Танјуг
22.12.2025
07:21

Скупштина префектуре Нигата данас је изгласала повјерење гувернеру те префектуре Хидеју Ханазумију, који је прошлог мјесеца подржао поновно покретање највеће нуклеарне електране на свијету - Кашивазаки-Кариве, чиме је омогућено да та електрана, која је затворена од 2011. године поново почне са радом, преноси Ројтерс.
Прије гласања, око 300 демонстраната, углавном старијих људи, протестовало је испред скупштине префектуре Нигата носећи транспаренте на којима је писало "Не нуклеарном оружју" и "Противимо се поновном покретању Кашивазаки-Кариве".
Кашивазаки-Карива налази се око 220 километара сјеверозападно од Токија, и била је међу 54 реактора који су затворени након што су земљотрес и цунами 2011. године оштетили електрану Фукушима Даичи.
Од тада, Јапан је поново покренуо 14 од 33 реактора који су још оперативни, док покушава да смањи увоз фосилних горива.
Кашивазаки-Карива ће бити прва нуклеарна електрана која поново почиње са радом, а којим ће управљати компанија Токио електрик пауер (ТЕПЦО), која је управљала нуклеарном електраном Фукушима.
ТЕПКО разматра поновно активирање првог од седам реактора у електрани 20. јануара, објавио је јапански јавни сервис НХК.
