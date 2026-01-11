Logo
Шведска у шоку: Полицајац оптужен за силовање и злостављање дjеце

11.01.2026

21:22

Вест која је потресла Шведску, али и цијелу Европу, отвара тешка питања о безбједности дјеце и стању друштва у земљи која се годинама представља као узор либералних вриједности, пише портал Српски угао.

Полицијски службеник из околине Содертеље оптужен је за низ тешких кривичних дјела над малољетницима, међу којима су силовање, сексуално злостављање и искоришћавање деце.

Како пише локални лист "Ленстиднинген Содертеље", осумњичени мушкарац у тридесетим годинама ухапшен је почетком априла прошле године, а против њега је сада подигнута оптужница која обухвата чак 22 кривична дјела. Злочини су према наводима истраге, почињени углавном на подручју општине Ботсирка, а жртве су дјеца узраста од 11 до 14 година.

Истрага је показала да је полицајац користио друштвене мреже, прије свега апликацију Снепчет, како би ступио у контакт са дјецом, манипулисао њима и приморавао их на сексуалне радње, укључујући и снимање недозвољеног материјала. Шведски медији, међу којима су СВТ и Афтонбладет, наводе да су на његовом рачунару пронађени додатни докази, чиме је обим оптужнице додатно проширен. Сумња се да су злоупотребе трајале од 2023. до пролећа 2025. године.

Посебну пажњу изазива чињеница да је хапшење обављено без велике јавности, уз строго поштовање шведских правила о тајности идентитета осумњичених. Критичари сматрају да таква пракса често оставља грађане без јасних одговора и ствара утисак да се систем више бави заштитом починилаца него жртава.

