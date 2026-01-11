Мазалица за АТВ: "Сваке године имамо све више манифестација које су повезане са 9. јануаром"

Извор:
Сваке године имамо све више манифестација које су повезане са 9. јануаром, рекао је Срђан Мазалица, Шеф клуба посланика СНСД-а у Народној Скупштини Републике Српске.
"Морамо бити свјесни да је обиљежавање 9. јануара под лупом већ дуже година и Тужилаштва БиХ зато што је то "неуставни" празник. Ове године смо видјели да је изостала реакција америчке амбасаде. Нова америчка администрација је на потпуно новим идеолошким принципима и није за идеологију негирања идентитета између осталог хришћанских идеологија и вриједности", рекао је Мазалица.
Мазалица појашњава да 9. јануар Дан Републике Српске има вјерски као позивница за литургију.
