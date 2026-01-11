Logo
Large banner

Мазалица за АТВ: "Сваке године имамо све више манифестација које су повезане са 9. јануаром"

Извор:

АТВ

11.01.2026

20:55

Коментари:

0
Срђан Мазалица, Шеф клуба посланика СНСД-а у Народној Скупштини Републике Српске.
Фото: АТВ

Сваке године имамо све више манифестација које су повезане са 9. јануаром, рекао је Срђан Мазалица, Шеф клуба посланика СНСД-а у Народној Скупштини Републике Српске.

"Морамо бити свјесни да је обиљежавање 9. јануара под лупом већ дуже година и Тужилаштва БиХ зато што је то "неуставни" празник. Ове године смо видјели да је изостала реакција америчке амбасаде. Нова америчка администрација је на потпуно новим идеолошким принципима и није за идеологију негирања идентитета између осталог хришћанских идеологија и вриједности", рекао је Мазалица.

Мазалица појашњава да 9. јануар Дан Републике Српске има вјерски као позивница за литургију.

Опширније у видео прилогу......

Подијели:

Тагови:

Срђан Мазалица

СНСД

Народна скупштина Републике Српске

9 januar

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Додик: Побједа Орбана и Трампа значиће крај политике туторства над БиХ

Република Српска

Додик: Побједа Орбана и Трампа значиће крај политике туторства над БиХ

1 ч

0
Борци Нови Град

Република Српска

Обиљежене 32 године од страдања 56 бораца Војске Српске

2 ч

0
"Дан Републике поново обиљежен достојанствено и с љубављу"

Република Српска

"Дан Републике поново обиљежен достојанствено и с љубављу"

12 ч

4
Српска наставља да јача своју позицију на међународној сцени

Република Српска

Српска наставља да јача своју позицију на међународној сцени

1 д

3
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

22

Шведска у шоку: Полицајац оптужен за силовање и злостављање дjеце

21

20

Нападнута бугарска Амбасада у Скопљу

21

15

Хороскоп за 12. јануар: Добро се пазите!

20

58

Трамп разматра удар на Иран

20

58

Напад САД-а на Гренланд био би крај НАТО-а

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner