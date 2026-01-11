Додик: Побједа Орбана и Трампа значиће крај политике туторства над БиХ

Извор:
СРНА
11.01.2026
19:37
Лидер СНСД-а Милорад Додик изјавио је за Срну да муслиманска политичка елита и њени медијски сателити панично прижељкују пораз Доналда Трампа и Виктора Орбана на овогодишњим изборима, јер знају да без страних ментора губе једино оружје које имају – притисак великих сила на Републику Српску и српски народ с циљем стварања унитарне БиХ.
"Трамп и Орбан су симбол свијета у којем народи сами одлучују о својој судбини, а не амбасаде, невладине организације и политички комесари из Брисела. За Сарајево је то ноћна мора, јер без међународних тутора више не могу да воде рат против Републике Српске кроз судове, санкције, политичке притиске и уцјене", истакао је Додик.
На питање Срне да прокоментарише свакодневну кампању коју воде сарајевска политичка и медијска сцене, а у којој отворено пропагирају и прижељкује политички пад мађарског премијера Виктора Орбана и неуспјех републиканаца Доналда Трампа на овогодишњим изборима у Мађарској и САД, Додик је рекао да се већ увелико води прљава кампања против Трампа и Орбана, и то не зато што им је стало до демократије, јер та ријеч за њих не постоји, већ зато што им треба свијет у којем страни центри моћи могу да испоручују политичке пресуде, наметнуте законе и лажне наративе о Србима и Републици Српској.
Он је навео да сарајевска политичка и медијска чаршија отворено прижељкује пораз Трампа и Орбана јер су они лидери који не прихватају диктат бриселских центара моћи, нити дозвољавају да се њихове државе претворе у колоније глобалистичких структура.
"Мржња бошњачког Сарајева према Трампу и Орбану није идеолошка, већ дубоко политичка. Они знају да побједа Трампових републиканаца и Виктора Орбана значи јачање суверених држава, крај политике уцјена, наметања и туторства, и повратак свијета у којем се поштује воља народа, а не наређења бирократа и амбасадора.
Сарајеву не одговора свијет у којем од народа изабрани званичници доносе одлуке. Њима треба хаос, нестабилност и стални притисак великих сила како би преко међународних механизама покушали да сломе Републику Српску и претворе БиХ у централизовану, унитарну државу по њиховој мјери", констатовао је лидер СНСД-а.
Зато се у Сарајеву, каже Додик, Трамп и Орбан представљају као "опасност", а у суштини опасност су само за оне који су навикли да своју политику граде на туђим инструкцијама и туђој моћи.
"Њихов пораз значио би побједу политике насиља над Републиком Српском. Њихова побједа била би крај ере у којој Сарајево влада помоћу туђе силе, а не вољом народа. Њихова побједа значила би крај туторства над БиХ и крај притисака на Републику Српску и зато их Сарајево жели поражене, и управо зато се политичко Сарајево боји Трампа и Орбана више него било кога другог", закључио је лидер СНСД-а.
