Српска наставља да јача своју позицију на међународној сцени

Аутор:Весна Азић
10.01.2026
19:17
Коментари:0
Република Српска симбол је слободе. То је за Србе прва помисао у свим нашим историјским дешавањима и страдањима, каже први човјек СНСД-а. Настала је у миру, а одбрањена животима њених најбољих синова.
И сада, након 34 године у миру и достојанствено гради и јача своју позицију на међународној сцени.
"Ми живимо државу. Могу они да говоре шта хоће. Да нам забрањују да говоримо, да сањамо, да се понашамо. Да користе те глупости. Систем дошао, неки странац донио одлуку смијенио легитимно изабраног предсједника. Они мисле да је то начин. Није то начин", каже Милорад Додик.
На мапи међународних односа, Српска покушава да пронађе своје мјесто под Сунцем. Простор за себе, између све већих притисака и тихих савезништава. Једно од њих долази из Будимпеште. Мађарска се у том смислу издваја као земља која, према оцјенама званичника, не нуди само дипломатске, формалне односе, већ и политичко разумијевање. Управо таква подршка, кажу, постаје важан ослонац у све сложенијим међународним околностима.
"И заиста сада можемо рећи да имамо великог пријатеља који не само декларативно пружа подршку одређеним промјенама. Већ добро разумије дешавања у цијелом региону, Републици Српској, БиХ, разумије процесе и има чврсту одлуку да помогне. Да буде на нашој страни, страни истине", каже Биљана Гутић Бјелица, амбасадор БиХ у Мађарској.
Мађарска није само наш савезник. Она је мост између истока и запада. Повезница између двије свјетске силе, САД-а и Русије. Партнерство с' њом не огледа се само у добрим, међусусједским односима. То је успјешан канал комуникације ка америчкој администрацији.
"Тако да је Мађарска уједно и глас Републике Српске у европском Парламенту. И то је јако важно, јер одређене структуре неолибералне ,,воук'' идеологије која тренутно доминира у бриселској администрацији треба да чује и треба да се надјача њихов глас када су у питању неутемељене критике према Републици Српској", каже Синиша Пепић, стручњак за економску дипломатију.
Мађарска није једина адреса. Не треба заборавити и бројне посјете Русији и састанке са Владимиром Путином. Српска посљедњих година јача билатералне односе и са другим земљама. Свему томе доприноси политика Милорада Додика, каже декан бањалучког факултета. Ако погледамо Трампов став, онда видимо да Додик има добре информације и канале тајне дипломатије.
"Управо захваљујући тој тајној дипломатији дошло је до релаксиране ситуације када су укинуте санкције многим привредним субјектима Републике Српске. И да је то онај правац који ми морамо његовати", рекао је Предраг Ћеранић, декан Факултета безбједности Универзитета у Бањалуци.
Са стране, тај процес некима можда дјелује споро, јер се Српска бори да сачува своју независност. У данашњим временима не поштује се Дејтонски мировни споразум. Многа правила су прекршена. Али, пут којим иде Српска је добар, став је то француског геополитичара.
"Потребна нам је међународна потврда, али оно што је позитивно у свему томе да Република Српска доста добро иде на том путу, да су потписали један добар споразум са САД-ом и ЕУ и то би могао бити пут за Републику Српску", каже Едуард Хусон, универзитетски професор и геополитички аналитичар.
Пут ка широј међународној потврди остаје дуг и трновит. Званичници су сагласни у једном. Српска настоји да своју позицију гради стрпљиво, кроз савезништва и споразуме, рачунајући да ће јој управо тај приступ донијети већу видљивост и стабилније мјесто на међународној сцени.
