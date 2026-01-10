Logo
Нетачни наводи Црнатка, на Дан Републике није наплаћивана путарина

СРНА

10.01.2026

12:07

4
Нетачни наводи Црнатка, на Дан Републике није наплаћивана путарина
Фото: Уступљена фотографија

Из предузећа "Аутопутеви Републике Српске" одбацују тврдње шефа Клуба посланика ПДП-а у Народној скупштини Републике Српске Игора Црнатка да му је 9. јануара наплаћена путарина на ауто-путевима.

"Детаљним увидом у систем наплате путарине, утврђено је да 9. јануара није наплаћена ниједна КМ на име путарине, а све у складу са одлуком Управе предузећа да симболичним подизањем рампи на свим наплатним станицама да допринос свечаном обиљежавању Дана Републике", саопштено је из "Аутопутева Републике Српске".

У саопштењу се додаје да су Црнаткове тврдње тек један у низу спинова и покушаја подметања и клевете предузећа "Аутопутеви Републике Српске" и свих запослених, првенствено људи који раде у Одјељењу за наплату путарине.

Дан Републике 2026

Република Српска

Руска телевизија извјештавала о Дану Републике Српске

Предузеће "Аутопутеви Српске" тражи од Црнатка да уклони нетачну објаву са друштвене мреже "Икс" и да се јавно извини због покушаја обмане јавности.

У саопштењу се подсјећа да је у детаљном упутству за рад наплатних станица током 9. јануара ове, као и претходних година, јасно назначен поступак подизања рампи и гашења система наплате, а прецизно је наведен и поступак враћања система у рад, односно спуштање рампи и почетак наплате.

Дан Републике Српске

Република Српска

"Живјеће огњиште": Како је прослављен Дан Републике?

"Спуштање улазних рампи треба да буде 9. јануара 2026. године у 22.30 часова. У 23.59 часова спуштамо и излазне рампе, те наплата креће нормалним радом, као и до сада", наведено је у упутству које је прослијеђено свим наплатним станицама.

Из "Аутопутева Српске" указују да је прва наплаћена путарина евидентирана 10. јануара у 00.01 часова.

Црнадак тврди да је на ауто-пут ушао код Добоја у 22.59 часова, те да је у том тренутку, како наводи, била "укинута" одлука о слободном пролазу на свим наплатним станицама поводом Дана Републике.

Република Српска

Игор Црнадак

9 januar

