Нетачни наводи Црнатка, на Дан Републике није наплаћивана путарина

Извор:
СРНА
10.01.2026
12:07
Коментари:4
Из предузећа "Аутопутеви Републике Српске" одбацују тврдње шефа Клуба посланика ПДП-а у Народној скупштини Републике Српске Игора Црнатка да му је 9. јануара наплаћена путарина на ауто-путевима.
"Детаљним увидом у систем наплате путарине, утврђено је да 9. јануара није наплаћена ниједна КМ на име путарине, а све у складу са одлуком Управе предузећа да симболичним подизањем рампи на свим наплатним станицама да допринос свечаном обиљежавању Дана Републике", саопштено је из "Аутопутева Републике Српске".
У саопштењу се додаје да су Црнаткове тврдње тек један у низу спинова и покушаја подметања и клевете предузећа "Аутопутеви Републике Српске" и свих запослених, првенствено људи који раде у Одјељењу за наплату путарине.
Република Српска
Руска телевизија извјештавала о Дану Републике Српске
Предузеће "Аутопутеви Српске" тражи од Црнатка да уклони нетачну објаву са друштвене мреже "Икс" и да се јавно извини због покушаја обмане јавности.
Što bi rekao Dodik, ovi iz Autoputeva RS, na čelu sa Viškovićem, su "ciganija poprilična".— Igor Crnadak (@evropskaSrpska) January 9, 2026
Cijeli region prenio vijest da će putarina danas biti besplatna, a evo u 22.59, na ulazu kod Doboja, već su to ukinuli.
Platićemo sa zadovoljstvom, ali to se tako ne radi.
Neozbiljno.
У саопштењу се подсјећа да је у детаљном упутству за рад наплатних станица током 9. јануара ове, као и претходних година, јасно назначен поступак подизања рампи и гашења система наплате, а прецизно је наведен и поступак враћања система у рад, односно спуштање рампи и почетак наплате.
Република Српска
"Живјеће огњиште": Како је прослављен Дан Републике?
"Спуштање улазних рампи треба да буде 9. јануара 2026. године у 22.30 часова. У 23.59 часова спуштамо и излазне рампе, те наплата креће нормалним радом, као и до сада", наведено је у упутству које је прослијеђено свим наплатним станицама.
Из "Аутопутева Српске" указују да је прва наплаћена путарина евидентирана 10. јануара у 00.01 часова.
Црнадак тврди да је на ауто-пут ушао код Добоја у 22.59 часова, те да је у том тренутку, како наводи, била "укинута" одлука о слободном пролазу на свим наплатним станицама поводом Дана Републике.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Србија
2 ч0
Друштво
2 ч0
Република Српска
3 ч2
Република Српска
4 ч0
Република Српска
16 ч0
Република Српска
16 ч2
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму