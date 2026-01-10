Logo
Поплављена дворишта у селима код Грачанице

10.01.2026

11:47

Поплављена дворишта у селима код Грачанице

Велики број дворишта у селима Лепина, Радево и Скуланево код Грачанице поплављен је усљед изливања ријеке Ситнице.

Због обилних падавина од синоћ је под водом и двориште Основне школе "Вук Караџић" у Радеву, преноси "Косово онлајн".

Вода пријети да продре и у куће, а ситуацију додатно отежава снијег који се топи, па ниво Ситнице и даље расте.

У јавној служби општине Грачаница рекли су да су све екипе на терену.

Таг:

Поплаве

