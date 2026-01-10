Драматично: Особа пропала у подрум са висине од око пет метара

10.01.2026
09:51
Коментари:0
У Новом Саду јутрос се одиграла права драма када је особа пропала у подрум са висине од око пет метара.
У помоћ су одмах притекли припадници ватрогасно-спасилачког Батаљона Нови Сад и успјешно извукли особу из подрума, пише Telegraf.rs. Како се види на фотографијама са лица мјеста, рекло би се да је у питању напуштени објекат.
Особа је предата екипи хитне помоћи. За сада није познато њено стање.
