Драматично: Особа пропала у подрум са висине од око пет метара

10.01.2026

09:51

Драматично: Особа пропала у подрум са висине од око пет метара
Фото: Printscreen/Instagram

У Новом Саду јутрос се одиграла права драма када је особа пропала у подрум са висине од око пет метара.

У помоћ су одмах притекли припадници ватрогасно-спасилачког Батаљона Нови Сад и успјешно извукли особу из подрума, пише Telegraf.rs. Како се види на фотографијама са лица мјеста, рекло би се да је у питању напуштени објекат.

Особа је предата екипи хитне помоћи. За сада није познато њено стање.

Small banner