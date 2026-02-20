Поскупљују јавни вртићи у Бањалуци: Радницима веће плате за 20 одсто

Извор:
Родитељи дјеце у јавним вртићима у Бањалуци, по свему судећи, платиће повећање плата радницима у овим установама.
Наиме, цијена боравка у јавним вртићима у Бањалуци биће повећана на 210 марака, са садашњих 165.
Та разлика биће искориштена за повећање плата запослених.
Радници бањалучких предшколских установа ће добити плате веће за 20 одсто, при чему ће то увећање бити обрачунато већ на јануарској плати.
На овај начин избјегнут је најављени штрајк.
Ово поскупљење договорено је на састанку представника радника предшколских установа и одборника у бањалучкој Скупштини.
Закључено је да ће повећање цијене боравка у вртићима у потпуности бити усмјерено на раст плата, чиме је постигнут договор прихватљив за све стране и осигурано несметано функционисање предшколских установа.
Шеф Клуба одборника Драган Лукач изјавио је да је након састанка постигнуто рјешење како би се избјегао штрајк у вртићима.
"Приоритет нам је да не дође до штрајка у вртићима. Више од 2.500 родитеља свакодневно води дјецу у вртиће и у понедјељак не би имали гдје да их оставе. Ово је једино рјешење за ситуацију која је настала још прошле године, а сматрамо да није реално да се цијена није мијењала толики низ година", казао је Лукач.
Он је додао да предложено рјешење не би требало да представља велики удар на кућни буџет родитеља, упркос расту цијена.
"Приједлог је био да цијена износи 250 КМ, што нисмо прихватили. Договорено је повећање које ће једним дијелом покрити раст плата радницима, док ће остатак градоначелник обезбиједити из буџета, како би плате биле повећане за 20 одсто. Радници би већ данас требало да добију плате на својим рачунима", навео је Лукач.
