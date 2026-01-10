Ванредна ситуација због снијега у девет општина

Извор:
СРНА
10.01.2026
09:06
Коментари:0
У Србији је због сњежних падавина ванредна ситуација проглашена на подручју девет општина, саопштено је из Сектора за ванредне ситуације МУП-а.
Ванредна ситуација проглашена је на цијелом подручју Лознице, Ваљева, општина Осечина, Мали Зворник, Крупањ, Владимирци, Мајданпек, Сјеница, као и у дијелу општине Пријепоље.
Од почетка сњежних падавина, 4. јануара, до јутрос у 6.00 часова Сектор за ванредне ситуације имао је 72 интервенције, а ангажовано је 175 ватрогасаца-спасилаца са 77 возила, 19 пумпи и три чамца.
Највећи број интервенција односио се на уклањање оборених стабала - 45, црпљење воде, асистенције екипама хитне помоћи, а од 4. јануара евакуисано је 30 лица.
Србија
16 ч0
Србија
19 ч0
Србија
21 ч0
Србија
22 ч0
Најновије
Најчитаније
09
29
09
25
09
22
09
22
09
17
Тренутно на програму