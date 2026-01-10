Logo
Ванредна ситуација због снијега у девет општина

Извор:

СРНА

10.01.2026

09:06

Ванредна ситуација због снијега у девет општина
Фото: Tanjug/AP/Michael Probst

У Србији је због сњежних падавина ванредна ситуација проглашена на подручју девет општина, саопштено је из Сектора за ванредне ситуације МУП-а.

Ванредна ситуација проглашена је на цијелом подручју Лознице, Ваљева, општина Осечина, Мали Зворник, Крупањ, Владимирци, Мајданпек, Сјеница, као и у дијелу општине Пријепоље.

Од почетка сњежних падавина, 4. јануара, до јутрос у 6.00 часова Сектор за ванредне ситуације имао је 72 интервенције, а ангажовано је 175 ватрогасаца-спасилаца са 77 возила, 19 пумпи и три чамца.

Највећи број интервенција односио се на уклањање оборених стабала - 45, црпљење воде, асистенције екипама хитне помоћи, а од 4. јануара евакуисано је 30 лица.

