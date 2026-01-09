Logo
Сутра Дан жалости због сахране младића који је страдао у ноћном клубу

СРНА

09.01.2026

13:42

Стефан Ивановић
У општини Љиг сутра ће бити дан жалости поводом сахране Стефана Ивановића /31/ из села Јајчићи, који је погинуо у швајцарском туристичком центру Кран-Монтана док је у новогодишњој ноћи спасавао људе из дискотеке у којој је избио пожар.

Одлуку о проглашењу дана жалости донио је предсједник општине Љиг Миломир Старчевић како би се на достојанствен начин одала пошта настрадалом суграђанину, саопштено је из општине.

Сцена

Познати фризер у Србији преминуо дан након свог рођендана

Швајцарски медији објавили су да је Стефан Ивановић током пожара спасио неколико људи прије него што је страдао.

У пожару у бару "Констеласион" страдало је најмање 40 људи, а повријеђено је 116 особа, међу којима је и четворо држављана Србије.

