Сутра Дан жалости због сахране младића који је страдао у ноћном клубу

У општини Љиг сутра ће бити дан жалости поводом сахране Стефана Ивановића /31/ из села Јајчићи, који је погинуо у швајцарском туристичком центру Кран-Монтана док је у новогодишњој ноћи спасавао људе из дискотеке у којој је избио пожар.
Одлуку о проглашењу дана жалости донио је предсједник општине Љиг Миломир Старчевић како би се на достојанствен начин одала пошта настрадалом суграђанину, саопштено је из општине.
Швајцарски медији објавили су да је Стефан Ивановић током пожара спасио неколико људи прије него што је страдао.
У пожару у бару "Констеласион" страдало је најмање 40 људи, а повријеђено је 116 особа, међу којима је и четворо држављана Србије.
