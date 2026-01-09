Објављене нове цијене горива

Извор:
Спутник Србија
09.01.2026
11:28
Коментари:0
Од данас од 15.00 часова на пумпама у Србији литар евро дизела ће коштати 191 динара, а литар бензина европремијум БМБ биће 174 динара.
У односу на прошлу недјељу, цијене дизела и бензина јефтиније су за по два динара.
Србија
Дачић честитао Дан Републике Српске: Један од најважнијих датума за Србе
Нове цијене горива важиће до сљедећег петка, 16. јануара.
Република Српска
56 мин0
Градови и општине
58 мин0
Градови и општине
1 ч0
Свијет
1 ч0
Србија
55 мин0
Србија
1 ч0
Србија
1 ч3
Србија
3 ч0
Најновије
Најчитаније
12
16
12
08
12
04
12
03
12
00
Тренутно на програму