Објављене нове цијене горива

Извор:

Спутник Србија

09.01.2026

11:28

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Фото: АТВ

Од данас од 15.00 часова на пумпама у Србији литар евро дизела ће коштати 191 динара, а литар бензина европремијум БМБ биће 174 динара.

У односу на прошлу недјељу, цијене дизела и бензина јефтиније су за по два динара.

Ivica Dačić

Србија

Дачић честитао Дан Републике Српске: Један од најважнијих датума за Србе

Нове цијене горива важиће до сљедећег петка, 16. јануара.

