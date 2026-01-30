Хаос у најави: Трамп пријети укидањем дозвола за канадске авионе, угрожене хиљаде летова

Извор:
Предсједник САД Доналд Трамп најавио је радикалан потез у трговинском сукобу са сјеверним сусједом – укидање сертификата за све авионе произведене у Канади и увођење царине од 50 одсто. Иако Бијела кућа тврди да тиме штити америчку индустрију, стручњаци за ваздушни саобраћај упозоравају да би такав потез могао изазвати незапамћен хаос у авио-саобраћају, преносе као ударну вијест сви свјетски медији.
Само неколико реченица на друштвеној мрежи Truth Social било је довољно да изазове потрес у авио-индустрији Сјеверне Америке. Доналд Трамп је у четвртак повукао потез без преседана, најавивши „десертификацију“ – што се тумачи као укидање издатих дозвола за обављање саобраћаја – свих авиона произведених у Канади, уз пријетњу драконским царинама, све док се америчким Gulfstream авионима не омогући несметана продаја у Канади.
Сукоб, који на први поглед дјелује као борба за тржиште луксузних пословних млазњака, пријети да се прелије на свакодневне животе милиона путника.
Срж сукоба лежи у Трамповој тврдњи да Канада, кроз своје процесе сертификације, ефективно забрањује продају америчких Gulfstream летјелица. Његов одговор је бруталан и директан:
„Канада ефективно забрањује продају производа компаније Gulfstream кроз исти овај процес сертификације. Ако се, из било ког разлога, ова ситуација одмах не исправи, увешћу царину од 50 одсто на сваки авион продат у Сједињеним Америчким Државама“, написао је Трамп.
Иако је Трамп специфично циљао Global Express, пословни млазњак компаније Bombardier из Квебека, његова пријетња обухвата „све ваздухоплове произведене у Канади“.
Док се политичари препуцавају око пословних авиона за милијардере, прави ударац могли би да претрпе обични грађани, сматрају аналитичари које цитира CNN. Наиме, Bombardier не производи само луксузне летјелице – они су творци CRJ регионалних млазњака, основног типа авиона америчког регионалног саобраћаја.
У овом тренутку, 648 Bombardier CRJ авиона канадске производње које користе америчке авио-компаније обавља више од 2.600 летова дневно, што укупно представља око 175.000 путничких мјеста сваког дана, наводи аналитичка кућа Cirium, преносе медији.
Велике америчке компаније попут Uniteda, Delte и American Airlinesa ослањају се на ове авионе за такозване „feeder“ летове – оне који путнике из мањих градова превозе до великих чворишта.
„Коришћење безбједности авиона као оружја у трговинском рату је невјероватно лоша идеја. Ако се приземље сви канадски авиони, то би била катастрофа у транспорту“, није штедио ријечи критике Ричард Абулефија, директор консултантске фирме AeroDynamic Advisory, кога цитира амерички CNN.
Посебно су угрожени мањи, рурални аеродроми, гдје регионалне линије чине једину везу са свијетом. Према подацима Регионалне асоцијације авио-компанија, ови превозници су једини извор летова за чак 64 одсто америчких аеродрома.
Питање које лебди у ваздуху јесте – има ли предсједник овлашћења за овакав потез? До сада су одлуке о сертификацији и безбједности авиона биле искључиво у надлежности стручњака из Савезне управе за ваздухопловство (FAA).
Ниједан предсједник у историји није директно доносио одлуке о сертификацији ваздухоплова. Бијела кућа још није објавила извршну уредбу, а Трамп није прецизирао механизме спровођења ове одлуке.
Термин „ваздухоплов“ (енгл. aircraft), а не „авион“ (airplane), који је Трамп користио у својој објави, посебно је запарао уши познаваоцима ваздухопловства. Ако би се пријетња укидањем дозвола односила и на хеликоптере, погођен би био огроман број Bell хеликоптера произведених у Канади, који лете широм САД у многим државним службама и код приватних оператера.
У јеку ових тензија, канадски произвођач авиона Bombardier огласио се саопштењем, покушавајући да смири страсти и подсјети на своју економску повезаност са Сједињеним Државама.
У свом одговору, компанија наводи:
„Примили смо к знању објаву предсједника Сједињених Држава на друштвеним мрежама и у контакту смо са канадском владом. Bombardier је међународна компанија која запошљава више од 3.000 људи у САД у девет главних постројења и ствара хиљаде америчких радних мјеста кроз мрежу од 2.800 добављача.
Наши авиони, постројења и техничари у потпуности су сертификовани према FAA стандардима и признати широм свијета. Активно улажемо у проширење операција у САД, укључујући недавну најаву у Форт Вејну, Индијана.
Хиљаде приватних и цивилних млазњака произведених у Канади свакодневно лете у САД. Надамо се да ће се ово брзо ријешити како би се избјегао значајан утицај на ваздушни саобраћај и путнике.“
Ова пријетња је само посљедња епизода у дуготрајном спору између САД и Канаде. Односи су додатно затегнути након извјештаја да су се сепаратисти из Алберте састали са америчким званичницима, на шта је канадски премијер Марк Карни реаговао захтјевом да Трамп „поштује канадски суверенитет“.
Уз то, Трамп је недавно пријетио и тарифама од 100 одсто уколико Канада склопи трговински споразум са Кином.
Док индустрија чека реакцију FAA и конкретне потезе Бијеле куће, једно је сигурно: уколико пријетње постану стварност, цијена трговинског рата неће се мјерити само у доларима, већ и у хиљадама отказаних летова и хаосу на небу изнад Америке.
